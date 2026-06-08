‘Ndrangheta a Vibo Valentia, sorveglianza speciale per un 32enne ritenuto esponente di un clan

il provvedimento

VIBO VALENTIA Il Tribunale di Catanzaro su proposta della Questura di Vibo Valentia, ha emesso la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di Pubblica Sicurezza nei confronti di un 32enne esponente di locale di ‘ndrangheta operante nel vibonese. Riconosciuti, pertanto, dal Tribunale, gli elementi indiziari che lo fanno ritenere appartenente ad una cosca di criminalità organizzata radicata nel vibonese ma con propaggini anche in altre regioni italiane. A seguito dell’applicazione della misura di prevenzione, l’uomo dovrà ora osservare le prescrizioni della sorveglianza speciale imposte dal Tribunale che prevedono, tra le altre limitazioni, l’obbligo di rincasare la sera e di non uscire prima delle ore 6, e di non allontanarsi dal domicilio senza preventivo avviso all’Autorità.

I provvedimenti del Questore

Continua, pertanto, l’attività svolta dalla Questura nei confronti dei soggetti pericolosi, applicando loro quelle limitazioni previste dalla legge alla loro libertà ed una forma di controllo sul loro agire, al fine di prevenire ulteriori turbative alla sicurezza delle vittime di violenza e di tutti i cittadini. Nello scorso mese di maggio 2026 il Questore di Vibo Valentia, previa istruttoria della Divisione Anticrimine ha emesso: 11 provvedimenti di avviso orale di cui 7 su proposta dei Carabinieri; 6 proposte di sorveglianza speciale depositate presso il Tribunale di Catanzaro; provvedimento di foglio di via e con divieto di ritorno nel comune di Gerocarne (VV), su segnalazione dei Carabinieri della Compagnia di Serra San Bruno (VV) nei confronti di un soggetto individuato quale autore del reato di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi senza autorizzazione; 3 provvedimenti di ammonimento nei confronti di soggetti autori di violenza domestica; 3 divieti di accesso alle manifestazioni sportive – D.a.spo. – nei confronti di soggetti responsabili di azioni violente nell’ambito delle manifestazioni sportive. (redazione@corrierecal.it)

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