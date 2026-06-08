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Omicidio Willy, ergastolo per Gabriele Bianchi

Condanna del carcere a vita come il fratello Marco

Pubblicato il: 08/06/2026 – 20:35
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Omicidio Willy, ergastolo per Gabriele Bianchi
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La Corte d’Assise d’Appello di Roma ha condannato all’ergastolo Gabriele Bianchi, accusato dell’omicidio di Willy Monteiro pestato a morte nel settembre del 2020 a Colleferro, centro in provincia di Roma. La decisione è stata presa nell’ambito del terzo processo di appello dopo che la Cassazione aveva rinviato il procedimento per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell’appello bis in cui era stato condannato a 28 anni. I Supremi giudici avevano già resto definitivo il carcere a vita per il fratello Marco. (Ansa)

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