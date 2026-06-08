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la cocaina sullo stretto

Traffico di droga, la Calabria sull’asse Palermo-Roma – FOTO e VIDEO

Operazione della Finanza: 6 arresti, il gruppo aveva ramificazioni anche a Reggio

Pubblicato il: 08/06/2026 – 9:16
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Traffico di droga, la Calabria sull’asse Palermo-Roma – FOTO e VIDEO
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PALERMO I Finanzieri del Comando Provinciale Palermo hanno dato esecuzione a un’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Palermo – Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, nei confronti di sei persone gravemente indiziate del delitto di traffico di sostanze stupefacenti. Il provvedimento giunge dall’esito di complesse indagini eseguite dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Palermo – GICO, sotto la direzione della Procura della Repubblica, nei confronti di un gruppo organizzato dedito al traffico di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente, operante nella città di Palermo e con ramificazioni nelle province di Napoli, Roma e Reggio Calabria.

Le investigazioni si sono sviluppate mediante intercettazioni telefoniche, ambientali e telematiche, l’installazione di sistemi di videosorveglianza e l’esecuzione di numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, e hanno consentito l’individuazione dei canali di approvvigionamento del narcotico da parte dei soggetti palermitani, che acquistavano cocaina in Calabria e in Campania e hashish nel Lazio. Nel corso delle attività sono stati pianificati ed eseguiti mirati interventi repressivi culminati complessivamente con l’arresto in flagranza di reato di nove soggetti e il sequestro di circa 80 Kg di sostanza stupefacente.

“Gli elementi investigativi raccolti hanno, quindi, permesso di accertare l’inserimento degli indagati nel settore del narcotraffico evidenziando il loro coinvolgimento in numerosi episodi di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti”. L’attività “testimonia il costante impegno profuso dalla Guardia di Finanza, nel quadro delle direttive impartite dall’Autorità Giudiziaria, nel contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, primaria fonte di finanziamento per la criminalità organizzata”. (Adnkronos)

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