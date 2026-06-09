Crotone, giorni decisivi: tra iscrizione al campionato a rischio e futuro di Longo

conto alla rovescia

CROTONE Sono giorni di grande attesa e apprensione in casa Crotone. Il club rossoblù è chiamato ad affrontare una delle fasi più delicate della sua storia recente, strettamente legata alle difficoltà economiche emerse nelle ultime settimane e confermate durante l’incontro tra il presidente Gianni Vrenna e il sindaco Vincenzo Voce.

La data cerchiata in rosso sul calendario è quella del 16 giugno, termine entro il quale la società dovrà completare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. Un passaggio fondamentale che, al momento, appare tutt’altro che scontato. A pesare sulla situazione sono le problematiche derivanti dall’amministrazione giudiziaria che continua a condizionare la gestione del club e a rendere complessa la pianificazione del futuro.Proprio per questo motivo il sindaco Voce, al termine del confronto con il presidente Vrenna, ha lanciato un appello al tessuto imprenditoriale locale affinché possa contribuire a sostenere la società in un momento particolarmente delicato. L’obiettivo è garantire la continuità sportiva del Crotone e preservare un patrimonio importante per l’intero territorio.Parallelamente alle questioni societarie, resta aperto anche il capitolo legato alla guida tecnica. Nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, Emilio Longo non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. L’allenatore, protagonista dell’ultima stagione rossoblù, sarebbe orientato ad attendere ancora qualche giorno prima di prendere una decisione definitiva.Lo stesso Longo ha confermato nei giorni scorsi di aver incontrato il Foggia e di aver raggiunto con il club pugliese un accordo di massima. Tuttavia, l’eventuale approdo sulla panchina rossonera resta subordinato alla riammissione della società pugliese nel campionato di Serie C.

Nel frattempo il Crotone, alle prese con le incertezze legate all’iscrizione, non può programmare concretamente il mercato né avviare altre operazioni strategiche in vista della prossima stagione. Tutto ruota attorno alla scadenza del 16 giugno, spartiacque che permetterà di comprendere con maggiore chiarezza quali saranno le prospettive del club, sia sul piano societario che su quello tecnico. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato