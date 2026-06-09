Reggina, clamorosa svolta societaria: trattativa avanzata con Lotito per l’acquisizione del club

colpo di scena

REGGIO CALABRIA Se non si tratta di una svolta clamorosa, poco ci manca. Il futuro della Reggina potrebbe infatti essere legato a un nome di primo piano del calcio italiano: quello di Claudio Lotito. Nelle ultime ore, infatti, avrebbe preso corpo una trattativa avanzata tra l’attuale proprietà amaranto e una cordata riconducibile al presidente della Lazio, destinata a cambiare completamente gli scenari che fino a pochi giorni fa sembravano già delineati.

Per settimane, infatti, il club guidato dal patron Nino Ballarino ha portato avanti un confronto serrato con il gruppo dell’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta, proprietario del Campobasso. I contatti tra le parti apparivano sempre più intensi e, secondo diverse indiscrezioni, la trattativa sembrava avviata verso una conclusione positiva.

Quando tutto lasciava pensare a un imminente accordo con Rizzetta, ecco però emergere una nuova e inattesa pista. Secondo quanto riferito dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, la Reggina avrebbe avviato una trattativa molto avanzata con una cordata rappresentata da Claudio Lotito. Nelle ultime ore, i vertici della società amaranto avrebbero incontrato a Roma i rappresentanti del gruppo interessato all’acquisizione del club. Un’accelerazione che avrebbe inevitabilmente modificato gli equilibri di una vicenda societaria seguita con grande attenzione dalla tifoseria e dall’intera città. A conferma di una trattativa con Rizzetta che sembra ormai definitivamente saltata, pochi minuti fa è arrivato un post sui social dell’imprenditore italo-americano che lascia ben poco spazio alle interpretazioni: «Oggi sono troppo deluso per parlare e non voglio rischiare andando oltre».

Sul possibile sviluppo dell’operazione potrebbe aver avuto un ruolo anche il neo sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro. Secondo le indiscrezioni che stanno circolando nelle ultime ore, la trattativa sarebbe stata favorita anche dai rapporti personali e politici che legano Cannizzaro a Lotito, entrambi esponenti di Forza Italia e accomunati da un rapporto di amicizia consolidato nel tempo.

Alla luce degli sviluppi emersi oggi, assumono un significato particolare anche alcune dichiarazioni rilasciate da Cannizzaro pochi giorni fa, nel giorno della sua proclamazione a sindaco. Pur senza fare riferimenti espliciti ai soggetti coinvolti nella trattativa, il primo cittadino aveva lasciato intendere di essere al lavoro sul futuro del club amaranto. «Leggo molta confusione, post un po’ bizzarri e strani, mi sarei messo subito al lavoro per dare la dignità alla Reggina, cosa che ho già fatto nei giorni precedenti e che sto continuando a fare», aveva dichiarato Cannizzaro. Parole che, rilette oggi alla luce delle indiscrezioni sulla possibile discesa in campo di Lotito, sembrano assumere una valenza diversa rispetto a quella attribuita inizialmente. La partita per il controllo del club amaranto, dunque, sembra essere entrata nella sua fase più delicata e decisiva. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato