Vannacci mette sempre più radici in Calabria: con lui anche Tallini. E nasce il gruppo FnV a Lamezia

“manovre” a destra

CATANZARO Roberto Vannacci prosegue nella sua azione di radicamento anche in Calabria. Con Futuro Nazionale, il movimento dell’ex generale e oggi europarlamentare, si schiera anche Mimmo Tallini, già presidente del Consiglio regionale della Calabria con Forza Italia e volto storico del centrodestra calabrese e catanzarese. Da tempo le voci di un’adesione di Tallini al partito di Vannacci circolavano con insistenza a Catanzaro – anche il Corriere della Calabria ne aveva ventilato l’ipotesi alcune settimane fa – e oggi trovano conferma con un passaggio destinato ad avere effetti importanti, considerando lo spessore politico di Tallini, soprattutto sugli equilibri del centrodestra nel capoluogo calabrese, che il prossimo anno andrà al voto per le elezioni amministrative. Con Futuro Nazionale, a Catanzaro, da tempo si è schierato anche Andrea Amendola, altro esponente di spicco del centrodestra cittadino. Tallini rappresenta dunque un’altra importante new entry in Calabria per Futuro Nazionale, dopo quella del deputato ex Lega Domenico Furgiuele. Tra l’altro, Furgiuele porta in dote a Vannacci anche un gruppo autonomo di Futuro Nazionale al Comune di Lamezia Terme, composto dai consiglieri comunali Massimo Cristiano e Carmine Villella. Al movimento ha aderito anche l’assessore Donatella Amicarelli. (c. a.)

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