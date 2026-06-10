Blitz contro la banda del buco

La maxi operazione

NAPOLI E’ in corso di svolgimento una vasta operazione di Polizia nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Le indagini, delegate alla squadra mobile della questura di Caserta, avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di una associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti, dal sottosuolo degli obiettivi da rapinare.