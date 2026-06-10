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La maxi operazione

Blitz contro la banda del buco

Arresti e perquisizioni tra Caserta e Napoli

Pubblicato il: 10/06/2026 – 7:29
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Blitz contro la banda del buco
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NAPOLI E’ in corso di svolgimento una vasta operazione di Polizia nelle province di Caserta e di Napoli. Oltre 100 agenti della Polizia stanno eseguendo arresti e perquisizioni nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord su soggetti appartenenti alla cosiddetta “banda del buco”, protagonisti di diverse rapine commesse in provincia di Napoli e Caserta, presso agenzie di istituti bancari e uffici postali. Le indagini, delegate alla squadra mobile della questura di Caserta, avrebbero permesso di acquisire elementi a carico di una associazione per delinquere capace, tramite degli scavi abusivi e la creazione di cunicoli sotterranei, di giungere, forando i pavimenti, dal sottosuolo degli obiettivi da rapinare. 

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