Gualtieri: «Dalla Questura di Crotone un segnale importante contro lo sfruttamento»
Il plauso del segretario della Cisl Magna Graecia
LAMEZIA TERME “L’operazione condotta dalla Questura di Crotone conferma che il contrasto al lavoro nero, allo sfruttamento e alla concorrenza sleale deve continuare a rappresentare una priorità per tutte le istituzioni impegnate nella tutela del lavoro e della legalità”. Lo afferma il Segretario Generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore Renato Panvino e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per un’attività che tutela i diritti dei lavoratori e difende le imprese che operano nel rispetto delle regole. Il lavoro nero e le forme di sfruttamento della manodopera producono infatti una concorrenza sleale che altera il mercato e penalizza chi investe nella legalità e nella sicurezza”. “Quella di Crotone rappresenta un’azione efficace di contrasto a fenomeni che interessano diversi comparti produttivi e che richiedono un’attenzione costante. È importante proseguire su questa strada, rafforzando il personale destinato ai controlli e consolidando il coordinamento tra tutti gli enti preposti alle verifiche. Accanto alla necessaria attività repressiva, per la quale non possiamo che ringraziare Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, resta fondamentale investire sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura della legalità, perché solo attraverso un’azione coordinata sarà possibile contrastare in modo strutturale il lavoro sommerso e ogni forma di sfruttamento. La CISL Magna Grecia continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere lavoro regolare, sicurezza e dignità in tutta l’area centrale della Calabria, nella convinzione che la crescita del territorio passi dal rispetto delle regole e dalla tutela delle persone che lavorano”.
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