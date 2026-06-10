Gualtieri: «Dalla Questura di Crotone un segnale importante contro lo sfruttamento»

l’intervento

LAMEZIA TERME “L’operazione condotta dalla Questura di Crotone conferma che il contrasto al lavoro nero, allo sfruttamento e alla concorrenza sleale deve continuare a rappresentare una priorità per tutte le istituzioni impegnate nella tutela del lavoro e della legalità”. Lo afferma il Segretario Generale della CISL Magna Grecia, Daniele Gualtieri. “Desidero rivolgere un sincero ringraziamento al Questore Renato Panvino e alle donne e agli uomini della Polizia di Stato per un’attività che tutela i diritti dei lavoratori e difende le imprese che operano nel rispetto delle regole. Il lavoro nero e le forme di sfruttamento della manodopera producono infatti una concorrenza sleale che altera il mercato e penalizza chi investe nella legalità e nella sicurezza”. “Quella di Crotone rappresenta un’azione efficace di contrasto a fenomeni che interessano diversi comparti produttivi e che richiedono un’attenzione costante. È importante proseguire su questa strada, rafforzando il personale destinato ai controlli e consolidando il coordinamento tra tutti gli enti preposti alle verifiche. Accanto alla necessaria attività repressiva, per la quale non possiamo che ringraziare Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza, resta fondamentale investire sulla prevenzione e sulla diffusione della cultura della legalità, perché solo attraverso un’azione coordinata sarà possibile contrastare in modo strutturale il lavoro sommerso e ogni forma di sfruttamento. La CISL Magna Grecia continuerà a sostenere ogni iniziativa volta a promuovere lavoro regolare, sicurezza e dignità in tutta l’area centrale della Calabria, nella convinzione che la crescita del territorio passi dal rispetto delle regole e dalla tutela delle persone che lavorano”.

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