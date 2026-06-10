Pallanuoto, la Smile Cosenza rinuncia alla Serie A1: «Senza strutture idonee non possiamo andare avanti»

l’annuncio shock

COSENZA La Smile Cosenza Pallanuoto femminile, protagonista di una stagione storica culminata con la vittoria della Conference Cup – primo club italiano a riuscirci – e con il quinto posto in Serie A1 e l’accesso ai playoff scudetto, ha annunciato oggi in conferenza stampa che non presenterà domanda di iscrizione al prossimo campionato di A1. «Una scelta sofferta, maturata – come spiegato dalla dirigenza – per ragioni non dipendenti dalla volontà del club, ma legate all’impossibilità di programmare l’attività agonistica senza la certezza di una struttura idonea e disponibile con continuità». Il presidente Francesco Manna ha chiarito la posizione della società: «Oggi non siamo qui per puntare il dito contro qualcuno, ma per assumere una decisione responsabile. Non possiamo programmare contratti, staff e attività senza la certezza di un impianto che garantisca allenamenti regolari e continuità agonistica. Lo sport di vertice richiede programmazione, non può vivere nell’incertezza». Manna ha ricordato come la piscina comunale all’aperto, fondamentale per l’attività agonistica, non sia disponibile prima del 15 giugno, con ricadute pesanti su preparazione, attività giovanile e manifestazioni storiche. «Avevamo costruito una squadra da scudetto. Ma senza certezze non si può andare avanti», sottolinea la dirigenza.

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