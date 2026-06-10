Reggina, la pista Lotito resta calda. Ma Rizzetta non molla

ore decisive

REGGIO CALABRIA Come già scritto ieri dal Corriere della Calabria, attorno al futuro della Reggina si stanno registrando sviluppi significativi. Nelle ultime ore avrebbe infatti preso consistenza l’interesse di una cordata nella quale figurerebbe anche Claudio Lotito, presidente della Lazio, pronta a confrontarsi con l’attuale proprietà amaranto guidata da Nino Ballarino.

L’inserimento del nuovo gruppo avrebbe modificato gli equilibri di una trattativa che sembrava indirizzata verso una conclusione con gli investitori rappresentati dall’imprenditore italo-americano Matt Rizzetta. Proprio quando l’intesa appariva vicina, sarebbe emersa un’alternativa che la società sta ora valutando con attenzione.

Secondo quanto trapela, nelle scorse ore si sarebbero svolti contatti e incontri tra i rappresentanti della cordata e i vertici della Reggina per approfondire la possibilità di un passaggio di proprietà. Al momento non sono arrivate conferme ufficiali, ma il dialogo tra le parti sarebbe in corso.

La notizia ha inevitabilmente fatto rumore anche nell’ambiente biancoceleste, dove da tempo una importante fetta della tifoseria manifesta malcontento nei confronti della gestione Lotito. Sui social numerosi sostenitori della Lazio hanno commentato con ironia e amarezza l’ipotesi di un coinvolgimento del patron laziale in una nuova avventura calcistica, chiedendo maggiore attenzione per il club romano. Tra le voci più critiche c’è stata quella dell’ex attaccante Bruno Giordano, che ai microfoni di Radio Laziale ha attaccato duramente Lotito, auspicando che possa concentrarsi su altri progetti come quello della Reggina e lasciarsi alle spalle l’esperienza alla guida della Lazio.

Nel frattempo Matt Rizzetta non avrebbe abbandonato la corsa. L’imprenditore italo-americano, che sembrava inizialmente fuori dai giochi, avrebbe presentato una nuova proposta a Ballarino, confermando la volontà di restare in partita. La sensazione è che il futuro della Reggina sia ancora tutto da scrivere. (redazione@corrierecal.it)

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