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Aquilani, arriva l’ufficialità: è il nuovo allenatore del Sassuolo

Dopo aver sfiorato la Serie A con il Catanzaro, guiderà i neroverdi nella prossima stagione

Pubblicato il: 12/06/2026 – 15:06
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Aquilani, arriva l’ufficialità: è il nuovo allenatore del Sassuolo
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Il Sassuolo riparte da Alberto Aquilani: è lui il nuovo allenatore dopo la separazione da Fabio Grosso. Romano, 42 anni, dopo una lunga carriera da giocatore tra Roma, Liverpool, Juventus e Milan, Aquilani ha vestito anche la maglia del Sassuolo nel 2017. Come allenatore, dopo una prima esperienza sulla panchina della primavera della Fiorentina, ha allenato il Pisa in serie B e il Catanzaro, con il quale è reduce dalla sconfitta nella finale dei playoff: quella col Sassuolo è la sua prima esperienza in serie A. 

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