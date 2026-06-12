Catanzaro, è l’ora delle scelte: caccia al nuovo allenatore. Intanto Favasuli infiamma il mercato

giorni decisivi

CATANZARO Dopo una stagione straordinaria, culminata con il sogno Serie A sfiorato e un percorso che ha confermato il Catanzaro tra le realtà più ambiziose della Serie B, in casa giallorossa è già tempo di programmare il futuro. Le prime novità non sono mancate: agli addii del tecnico Alberto Aquilani e del direttore generale Paolo Morganti, quest’ultimo già sostituito da Nicola Bignotti, seguiranno adesso le scelte decisive per costruire il nuovo corso.

La priorità assoluta riguarda la panchina. Il presidente Floriano Noto e il direttore sportivo Ciro Polito, destinato a restare nonostante l’interesse manifestato anche dalla Serie A, sono al lavoro per individuare il profilo giusto a cui affidare la guida tecnica della squadra nella prossima stagione.

Tra i nomi che circolano con maggiore insistenza c’è quello di Pagliuca, considerato al momento uno dei candidati più accreditati. Sul taccuino della dirigenza figurano anche Possanzini e Galloppa, reduce dal titolo di campione d’Italia conquistato alla guida della Primavera della Fiorentina. Profili differenti ma accomunati dalla capacità di valorizzare giovani talenti e sviluppare un’identità di gioco precisa, caratteristiche che il Catanzaro considera fondamentali per dare continuità al progetto tecnico avviato negli ultimi anni.

Parallelamente alle valutazioni sulla guida tecnica, tiene banco anche il mercato. Oltre a Mattia Liberali, tra i calciatori più richiesti della rosa giallorossa c’è senza dubbio Costantino Favasuli. L’esterno classe 2004, protagonista di una stagione in costante crescita e recentemente premiato con il debutto nella nazionale maggiore guidata da Silvio Baldini, è finito nel mirino di diversi club importanti.

In prima fila c’è il Sassuolo, che con Alberto Aquilani in panchina guarda con particolare attenzione ai giovani di prospettiva. Il tecnico conosce molto bene Favasuli, avendolo allenato sia nella Primavera della Fiorentina sia nell’ultima esperienza a Catanzaro. Un rapporto che potrebbe favorire l’operazione e che spinge il club neroverde a valutare concretamente l’investimento sul talento originario di Africo.

La concorrenza, tuttavia, è forte. La Fiorentina continua a seguire da vicino l’evoluzione della situazione. Il club viola, che aveva ceduto il giocatore a titolo gratuito al Catanzaro mantenendo il 50% sull’eventuale futura rivendita, potrebbe decidere addirittura di riportarlo a Firenze. Una soluzione che troverebbe il gradimento del nuovo tecnico Fabio Grosso, estimatore delle qualità del giovane esterno. Anche la Roma di Gian Piero Gasperini osserva con attenzione il percorso di crescita di Favasuli. Le sue caratteristiche, abbinate a notevoli margini di miglioramento, lo rendono un profilo particolarmente interessante per un allenatore che da sempre punta sulla valorizzazione dei giovani. (redazione@corrierecal.it)

Foto Us Catanzaro

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