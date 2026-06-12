Due calabresi al timone di Filorosso: Monteleone e Grossi su Rai 3

nuova conduzione

ROMA A partire da lunedì 15 giugno 2026, Antonino Monteleone sarà il nuovo conduttore di Filorosso, il programma di approfondimento di Rai 3 che torna in onda con la sua quinta edizione. L’ex volto de Le Iene raccoglie il testimone da Manuela Moreno, che approda su Rai 1 alla guida dell’edizione estiva de La Vita in Diretta.

Antonino Monteleone sarà dunque al timone della prima serata del lunedì su Rai 3, affiancato dalla collega Adele Grossi. Un duo tutto calabrese, a cui si sommano le origini calabresi del vice direttore Peppe Malara.

Anche nella nuova stagione, Filorosso continuerà ad affrontare i principali temi dell’agenda nazionale e internazionale, con particolare attenzione a politica, sicurezza, economia, trasformazioni sociali e scenari geopolitici. Il programma proporrà interviste, reportage e inchieste, confermando la propria vocazione all’approfondimento giornalistico.

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