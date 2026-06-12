Tar Calabria, legittimo l’annullamento del concorso per comandante della Polizia provinciale di Cosenza

la sentenza

COSENZA La Provincia, guidata dal presidente Biagio Faragalli, aveva revocato l’intera procedura del concorso per comandante della Polizia provinciale di Cosenza (bandita nel 2025 e arrivata alla graduatoria finale) con una determina del 7 aprile 2026. Le motivazioni riguardavano principalmente scelte organizzative: le residue funzioni della Polizia provinciale non sono considerate tra quelle fondamentali dell’ente (dopo la riforma delle Province), e mantenere una struttura dirigenziale dedicata sarebbe risultato troppo oneroso in un bilancio già in forte difficoltà, con necessità di piano di riequilibrio finanziario.

A questo si aggiungevano criticità emerse durante le verifiche dell’Ispettorato per la Funzione Pubblica, tra cui alcuni requisiti del bando ritenuti eccessivamente restrittivi e non adeguatamente giustificati.

Diversi partecipanti avevano chiesto al Tar di sospendere in via d’urgenza l’annullamento del concorso per evitare di perdere la possibilità di assunzione.

I giudici della Prima Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria-Catanzaro, dopo l’udienza cautelare del 10 giugno 2026, hanno ritenuto che non sussistesse un pericolo immediato e irreparabile per i ricorrenti e che la Provincia avesse adeguatamente valutato l’interesse pubblico, conformandosi alle indicazioni dell’Ispettorato.

La Provincia di Cosenza è stata assistita dagli avvocati Giuseppe Carratelli e Catia Scigliano, che hanno difeso la legittimità delle scelte organizzative e di contenimento della spesa dell’ente. (f.b.)

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