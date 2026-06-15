Castrovillari accoglie il Giro d’Italia Next Gen: una vetrina internazionale per il Pollino

tra ciclismo e marketing territoriale

CASTROVILLARI Domani, martedì 16 giugno 2026, Castrovillari avrà l’onore di essere attraversata dal Giro d’Italia Next Gen, una delle più importanti competizioni ciclistiche internazionali dedicate ai migliori talenti Under 23, autentica vetrina del ciclismo del futuro, offrendo un’importante occasione di promozione per l’intero comprensorio del Pollino e della Calabria. Nell’annunciare l’evento, la neosindaca Anna De Gaio ricorda, così come anticipato nei giorni scorsi che, dalle ore 8:00 sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata lungo le strade interessate dal passaggio della corsa e che dalle ore 11:30 sarà temporaneamente sospesa la circolazione veicolare fino al completo transito della carovana sportiva.

«Visibilità al nostro territorio»

«Accogliere il Giro d’Italia Next Gen – dichiara la prima cittadina della città del Pollino – significa dare visibilità al nostro territorio, alle sue bellezze paesaggistiche, alla sua storia e alla sua capacità di ospitare eventi di rilievo nazionale e internazionale. Manifestazioni come questa rappresentano un’opportunità di crescita per l’economia locale, per il turismo e per la promozione dell’immagine di Castrovillari e dell’intera area del Pollino. Rivolgo un sincero ringraziamento alle Forze dell’Ordine, alla Polizia Locale, ai volontari, agli organizzatori e a tutti coloro che stanno collaborando per la buona riuscita dell’evento. Invito i cittadini a vivere questa giornata con entusiasmo, spirito di accoglienza e senso di comunità, contribuendo insieme a rendere speciale il passaggio di una manifestazione che porta con sé i valori dello sport, dell’impegno e della sana competizione» conclude la sindaca De Gaio.