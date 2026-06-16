Chiara Guerra uccisa dal nipote, trovato il corpo della donna

la scoperta

VENEZIA È stato trovato dai Carabinieri il corpo di Chiara Guerra, l’insegnante di 53 anni uccisa giovedì sera a San Stino di Livenza, nel Veneziano. Per il delitto ha confessato il nipote diciassettenne, che aveva riferito agli investigatori di aver gettato il cadavere nel canale Malgher. Le squadre dei sommozzatori dei carabinieri sono impegnate da giorni nelle ricerche con il supporto dei sommozzatori, hanno individuato il corpo e sono ora al lavoro per il recupero della salma. Le operazioni erano scattate dopo le indicazioni fornite dal giovane, che avrebbe anche dichiarato di aver gettato nelle stesse acque l’arma del delitto. Le ricerche erano rese particolarmente difficili dal collegamento del canale con altri corsi d’acqua e dalla presenza di correnti.