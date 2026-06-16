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Crotone iscritto alla Serie C, Vrenna: «C’è stato il rischio di non farcela»

Il presidente ha annunciato il completamento degli adempimenti per l’iscrizione al prossimo campionato. Poi l’appello a imprenditori e istituzioni: «Da 25 anni sosteniamo da soli il calcio crotonese»

Pubblicato il: 16/06/2026 – 19:25
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Crotone iscritto alla Serie C, Vrenna: «C’è stato il rischio di non farcela»
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CROTONE Il Crotone ha formalizzato alla Lega Pro la domanda di iscrizione al campionato di Serie C 2026-2027, completando tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa federale. L’annuncio è arrivato nel pomeriggio direttamente dal presidente Gianni Vrenna nel corso di un incontro tenutosi nella sede di Confindustria Crotone alla presenza del sindaco Vincenzo Voce e del presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò.
«C’è stato il serio rischio che la squadra non si iscrivesse al prossimo campionato – ha dichiarato Vrenna – ma proprio pochi minuti fa siamo riusciti a ottemperare a tutti gli adempimenti richiesti, facendo affidamento esclusivamente sulle mie forze».
Parole che confermano le difficoltà attraversate dal club rossoblù negli ultimi mesi. Il presidente ha infatti sottolineato di essere riuscito a garantire personalmente l’iscrizione della squadra, lanciando al tempo stesso un appello alla città e al tessuto imprenditoriale crotonese affinché sostengano concretamente il progetto sportivo.
«Ne abbiamo bisogno – ha aggiunto –. Sono venticinque anni che la nostra famiglia porta avanti praticamente da sola il calcio a Crotone. Da qui a breve ci attendono altre importanti scadenze e per questo chiediamo un aiuto concreto. Quest’anno proveremo a costruire una squadra giovane, capace di crescere e di regalarci qualche soddisfazione».


L’iscrizione rappresenta una boccata d’ossigeno per il club pitagorico dopo una stagione particolarmente complessa sul piano economico. Negli ultimi mesi, infatti, il Crotone ha dovuto fare i conti con le conseguenze dell’amministrazione giudiziaria e con la sanzione inflitta dal Tribunale Federale Nazionale, che ha comminato sei punti di penalizzazione per violazioni di natura amministrativa e per il mancato rispetto di alcune scadenze federali nel mese di aprile.
All’incontro è intervenuto anche il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che ha raccolto l’appello lanciato dalla società.
«Il Crotone Calcio è un patrimonio dell’intera città – ha affermato il primo cittadino –. Lo abbiamo visto negli anni della Serie A, quando rappresentava motivo di orgoglio per tutta la comunità. Oggi la società ci chiede una mano e questo appello deve tradursi in gesti concreti».
Voce ha quindi rivolto un invito al mondo imprenditoriale e agli istituti di credito del territorio affinché contribuiscano a sostenere il futuro del club rossoblù, considerato una delle principali realtà sportive e identitarie della provincia. (redazione@corrierecal.it)

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