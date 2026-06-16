Isola di Capo Rizzuto, blitz dei carabinieri nel weekend: sequestri, fermi e 13mila euro di multe

Il bilancio

CROTONE Non si ferma l’azione dei carabinieri contro l’illegalità diffusa a Isola di Capo Rizzuto. Nel fine settimana appena trascorso, la Tenenza locale ha condotto un nuovo servizio straordinario di controllo del territorio, stavolta con il supporto dei militari delle S.I.O. — le Squadre di Intervento Operativo del 14° Battaglione Carabinieri “Calabria” di Vibo Valentia, reparto speciale dell’Arma impiegato per rafforzare il contrasto alla criminalità e garantire una presenza massiva sul territorio. Numerosi i posti di blocco allestiti in posizioni strategiche. Al termine delle operazioni, il bilancio parla di 28 persone identificate e 17 veicoli — tra auto e ciclomotori — sottoposti a verifica.

Sequestri e fermi

Le irregolarità emerse sono state pesanti. Una bici elettrica è finita sotto sequestro: il mezzo risultava modificato e privo di pedali, azionato esclusivamente dal motore. Di fatto, un ciclomotore non immatricolato. Stesso destino per un’autovettura intercettata mentre circolava senza copertura assicurativa. Sei i fermi amministrativi eseguiti a carico di altrettanti veicoli per accertate irregolarità. Il conto complessivo dei verbali sfiorera i 13mila euro. Tra le violazioni più gravi: tre persone sono state sorprese alla guida senza patente, due circolavano su motocicli o ciclomotori senza casco, due guidavano privi di assicurazione R.C.A. Non è sfuggito nemmeno un monopattino elettrico in circolazione senza il contrassegno identificativo, obbligo introdotto dalla recente riforma del Codice della Strada.

In vista dell’estate

L’obiettivo dichiarato dell’Arma è alzare i livelli di sicurezza percepita dai cittadini e far rispettare le regole, soprattutto in vista dell’imminente stagione turistica. I controlli, si fa capire, continueranno.