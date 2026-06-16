Nuovi reperti archeologici emergono dagli scavi di Antica Kroton

la scoperta

CROTONE Una testa che presenta caratteri apparentemente italici del III secolo a.C. È questo il reperto più importante trovato nel corso della campagna di scavo in corso nella zona Pignera-Stadio a Crotone nell’ambito del progetto Antica Kroton. Non solo, perché dalle ricerche è emerso anche il volto di una gorgone, figura mitologica greca, del II secolo a.C. I primi risultati dello scavo, esteso per oltre 4.000 metri quadrati, sono stati presentati questa mattina dalla soprintendente archeologica per la provincia di Crotone e Catanzaro, Stefania Argenti. Del reperto del III secolo a.C. sono state mostrate e diffuse solo alcune foto perché il manufatto, in condizioni di estrema fragilità, è conservato nei magazzini della soprintendenza in attesa di restauro. “La testa – ha spiegato Alfredo Ruga, funzionario archeologo della soprintendenza e coordinatore del cantiere – potrebbe risalire al periodo della guerra annibalica, che vide la presenza dei Brettii e l’allontanamento di una parte della cittadinanza greca dalla città di Kroton. Tuttavia solo il restauro e l’analisi più approfondita del corpo ceramico e della materia stessa potrebbero riservare sorprese, magari retrodatando leggermente il pezzo e inserendolo nell’ultima fase produttiva della città greca vera e propria”. Quanto alla gorgone – ha spiegato Ruga – “è rilevante non come manufatto finito e destinato all’uso, ma in quanto scarto di pregio”. La gorgone, infatti, presenta dei caratteri molto particolari rispetto a quelle che già si conoscevano dai vari scavi a Crotone. Quella più simile è databile in età arcaica. In questo pezzo la gorgone perde le sue caratteristiche ferine e non ha più i denti aguzzi in vista, ma prevale ancora il ghigno con le labbra angolate e la lingua in fuori, poiché la figura ha una valenza apotropaica e deve mantenere questo elemento caratterizzante. Lo scavo sta permettendo di dare all’area una precisa identità: si trattava del quartiere ceramico di Kroton. Sono stati infatti ritrovati moltissimi frammenti di matrici. “Questi dimostrano che almeno l’80% dei manufatti coroplastici (statuette e altro) circolanti nella città di Crotone tra il V e il IV secolo a.C. sono produzioni effettuate proprio all’interno di questo quartiere ceramico”, ha spiegato l’archeologo. “Antica Kroton – ha spiegato la soprintendente Argenti – è un laboratorio unico nel contesto nazionale. Ha una portata molto grande dal punto di vista scientifico per gli studi sulla Magna Grecia che potranno servire a scrivere nuovi elementi di conoscenza”. (Ansa)

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