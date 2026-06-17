«Finalmente i lavoratori dell’indotto storico di Sorical avranno un contratto diretto e indeterminato»

la vertenza

«Lo possiamo affermare con grande soddisfazione: finalmente i lavoratori dell’indotto storico di Sorical, afferenti il Protocollo del 2003, dopo oltre vent’anni, avranno un contratto diretto ed indeterminato con Sorical». Lo affermano in una nota Fillea Cgil e Fiom Cgil.

«Si conclude così una lunga vertenza che ha visto il progressivo svuotamento di un

bacino nato per offrire risposte occupazionali a tanti lavoratori precari e che oggi, finalmente, consente loro di ottenere continuità lavorativa e stabilità dopo anni di incertezza e di lavoro frammentario svolto in appalto presso le aziende private operanti nella gestione e manutenzione di acquedotti ed impianti».

«Lavoratori che hanno sempre dimostrato professionalità»

«Parliamo – si legge – di lavoratori che hanno sempre dimostrato grande disponibilità, professionalità e dedizione, e che grazie alla determinazione della FILLEA-CGIL e della FIOM-CGIL vedono oggi riconosciuti i propri diritti, il proprio valore professionale e l’internalizzazione presso la Società gestore del Servizio Idrico Integrato. In questi anni si sono succeduti diversi interlocutori, sia da parte di Sorical che sul piano politico e sindacale, ma la caparbietà e il costante impegno profusi negli ultimi anni hanno consentito di raggiungere questo importante risultato e di dare finalmente risposte concrete a chi attendeva da troppo tempo.

Un ringraziamento particolare va ai lavoratori, che non hanno mai smesso di credere in questa battaglia, nonostante le difficoltà e i momenti di scoraggiamento che non

sono mancati durante l’arco di questa lunga vertenza. La loro perseveranza, unita all’azione sindacale, ha reso possibile il raggiungimento di un traguardo storico che restituisce dignità, certezze e prospettive occupazionali a tante famiglie. Oggi i lavoratori metalmeccanici ed edili avranno le garanzie salariali e normative del CCNL Gas e Acqua, così come applicato a tutti i lavoratori Sorical, un contratto che grazie alla FILCTEM-CGIL, che ha sostenuto la battaglia, e fa un lavoro quotidiano importante all’interno della Società idrica, gli darà risposte economiche e diritti.

Inoltre le internalizzazioni della gestione e manutenzione della rete idrica, nel quadro della riforma per il Servizio Idrico Integrato, rappresentano un passo importante da

continuare a perseguire con ogni sforzo per la razionalizzazione della spesa e per l’efficientamento del servizio e del governo della risorsa idrica in favore delle

Amministrazioni Locali, dei Comuni e dei cittadini calabresi. Abbattere la precarietà dei cambi di appalto, della frammentazione dei diritti, della catena dei subappalti è una priorità che la CGIL, in ogni sua articolazione, sta portando avanti con la proposta di legge di iniziativa popolare che invitiamo tutte e tutti a sostenere nelle Camere del Lavoro sul territorio, nei banchetti che verranno approntati nelle piazze delle nostre città e nei luoghi di lavoro per affrontare in modo diretto quello che spesso si

annida dietro gli affidamenti, i subappalti, i distacchi di manodopera: un modo per

comprimere diritti e salario, ridurre tutele in materia di sicurezza, aumentare le zone grigie dove irregolarità, sfruttamento, dumping contrattuale, massimo ribasso sono diffuse e costringono milioni di lavoratrici e lavoratori a subire condizioni di vero e proprio sfruttamento lavorativo e riduzioni di libertà».