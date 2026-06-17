La madre di Andrea Sempio ricoverata per eccesso di farmaci

il malore

MILANO Malore oggi per Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, il 37enne indagato nell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. La donna è stata soccorsa da un’ambulanza e trasferita d’urgenza in ospedale dopo un episodio riconducibile, secondo quanto riferito, a un «eccesso nell’assunzione di farmaci». A confermarlo è l’avvocato Liborio Cataliotti, che insieme alla collega Angela Taccia difende Sempio. «È al pronto soccorso per eccesso nell’assunzione di farmaci», ha spiegato il legale, aggiungendo che la donna «rimarrà nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Vigevano, quantomeno questa notte». Successivamente è arrivata una rassicurazione sulle sue condizioni: «Non è in pericolo di vita», è il bollettino medico riferito dal difensore. Lo stesso Cataliotti ha raccontato che il team difensivo ha subito informato il figlio: «Come team difensivo abbiamo mandato un messaggio di solidarietà e auguri di pronta guarigione al figlio con cui l’avvocata Taccia è riuscita a parlare. Lo abbiamo invitato a stare vicino alla mamma, a tranquillizzarla, a dirle che moltiplicheremo gli sforzi in sede processuale per riconsegnare a Andrea e a tutta la famiglia Sempio serenità». Il legale ha poi precisato che la donna non ha un ruolo nel procedimento: «A lei i migliori auguri di pronta guarigione da parte di tutto il team difensivo di Andrea Sempio, con l’impegno a moltiplicare gli sforzi per ridarle la debita tranquillità in considerazione del fatto che in questo processo lei è solo una testimone». Cataliotti ha inoltre invitato a mantenere toni più bassi attorno alla vicenda.

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