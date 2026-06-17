Nasce Calabria Food&Tourism Academy

l’iniziativa

CATANZARO Un luogo in cui formazione, tradizione, innovazione e identità territoriale si incontrano per costruire nuove opportunità di crescita per la Calabria. È con questo spirito che Confartigianato Imprese Calabria guarda all’inaugurazione della nuova Calabria Food&Tourism Academy, in programma giovedì 18 giugno alle ore 18 presso il Centro Servizi Lameziaeuropa nell’area industriale di Lamezia Terme. L’iniziativa, promossa dalla Regione Calabria – Assessorato al Turismo, dal Comune di Lamezia Terme e da Lameziaeuropa, rappresenta un importante investimento per il rafforzamento delle competenze professionali nei settori dell’enogastronomia, dell’ospitalità e del turismo esperienziale, comparti che oggi costituiscono una delle principali leve di sviluppo dell’economia regionale. Confartigianato Imprese Calabria è tra i partner del progetto. L’associazione ha contribuito all’organizzazione delle iniziative e al coinvolgimento di importanti realtà nazionali del settore, fornendo un apporto concreto allo sviluppo del progetto. In particolare, Confartigianato ha favorito la partecipazione di CONPAIT – Confederazione Pasticceri Italiani, punto di riferimento nazionale per l’alta formazione e la valorizzazione delle professioni legate alla pasticceria artigianale e all’arte dolciaria italiana. L’Academy nasce grazie a un investimento di 1,5 milioni di euro finanziato dalla Regione Calabria con risorse derivanti dai Patti Territoriali e si candida a diventare un hub regionale dedicato alla formazione, alla sperimentazione e alla promozione della cucina identitaria calabrese. La struttura, completamente rinnovata, dispone di oltre 750 metri quadrati di spazi operativi, con 16 postazioni dedicate all’alta formazione gastronomica, alla pasticceria, alla gelateria e al bartending, oltre a 15 postazioni riservate alla panificazione e alla formazione dei pizzaioli. Un’infrastruttura moderna pensata per rispondere alle esigenze delle imprese e per accompagnare la crescita professionale delle nuove generazioni. Per Confartigianato si tratta di un progetto particolarmente significativo perché mette al centro il valore del saper fare, delle competenze professionali e delle tradizioni produttive che caratterizzano il patrimonio artigiano della Calabria. «La Calabria Food&Tourism Academy – sottolinea Confartigianato Imprese Calabria – rappresenta un’opportunità concreta per qualificare l’offerta formativa regionale e rafforzare il legame tra formazione e lavoro. Le imprese artigiane dell’alimentazione, della ristorazione e dell’accoglienza hanno bisogno di personale qualificato e di competenze sempre più specializzate. Investire nella formazione significa investire nella competitività delle imprese e nella capacità della Calabria di attrarre turismo di qualità». Per Confartigianato Calabria la sfida è chiara: trasformare il patrimonio di competenze, tradizioni e creatività presente nei territori in una leva stabile di sviluppo economico e sociale. La Calabria Food&Tourism Academy nasce proprio con questa missione e con l’ambizione di diventare un punto di riferimento regionale e nazionale per la formazione delle professioni del gusto e dell’accoglienza.

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