Nuova guida per una sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro: nominata Belcastro

la nomina

ROMA Nuove nomine approvate dal Plenum del Csm nel corso della seduta odierna. Con due astensioni è stata designata la dott.ssa Maria Concetta Belcastro alla guida di una sezione civile della Corte d’Appello di Catanzaro. Via libera all’unanimità, invece, per il dott. Pier Paolo Lanni, nominato presidente di sezione civile del Tribunale di Brescia. Con una sola astensione sono state inoltre approvate le nomine del dott. Corrado Schiaretti alla presidenza di una sezione penale del Tribunale di Ravenna e della dott.ssa Giuseppina Barbara alla guida di una sezione penale della Corte d’Appello di Milano.

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