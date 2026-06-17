Pnrr, domani a Maierato il debutto di Nexus

innovazione e sviluppo

MAIERATO Tutto pronto al Popilia Country Resort di Maierato per l’apertura di NEXUS, il grande evento istituzionale promosso dall’Ecosistema dell’Innovazione della Calabria Tech4You insieme all’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. A partire da domani pomeriggio, giovedì 18 giugno dalle ore 15:00, l’universo scientifico, il sistema produttivo e le istituzioni si daranno appuntamento per dimostrare l’impatto reale e i risultati economici delle risorse PNRR già messe a terra in Calabria e Basilicata.

Il programma

La prima giornata dell’evento, denominata “Connections”, rappresenterà il momento centrale di apertura dei lavori e sarà l’unico spazio ufficiale aperto agli organi di informazione prima delle successive sessioni tecniche. La sessione si aprirà ufficialmente con i saluti istituzionali del Sindaco di Pizzo Calabro, Sergio Pititto, del Presidente di Confindustria Vibo Valentia, Rocco Colacchio, del Vescovo della Diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea, Monsignor Attilio Nostro, e delle autorità militari.

L’organizzazione ed il coordinamento scientifico dell’intera manifestazione è stato curato dalla prof.ssa Mariateresa Russo e dal prof. Maurizio Muzzupappa. Sarà proprio la cabina di regia Consorzio Tech4you e Spoke 3 UNIRC ad avviare la sessione dei lavori – che vedrà anche la partecipazione da remoto di Gabriele Lobaccaro per l’Ufficio di Supporto Tecnico del MUR – incentrata sui risultati progettuali ed economici sviluppati attraverso il lavoro congiunto delle università, dei partner privati e dei centri di ricerca pubblici, con l’obiettivo di presentare un modello di sviluppo fondato sulla conoscenza e sulla capacità di generare valore sul territorio.

I finanziamenti sul territorio: le startup e i bandi a cascata

Il pomeriggio di domani entrerà nel vivo con la presentazione ufficiale delle dodici nuove startup innovative nate grazie al Bando Equity di Tech4You. Si tratta di realtà imprenditoriali nate all’interno dei laboratori universitari e finanziate per portare sul mercato brevetti e tecnologie d’avanguardia dedicate alla tutela dell’ambiente, alla sostenibilità, all’energia pulita, in generale al miglioramento della qualità della vita. Una risposta concreta alla “non voluta” fuga dei cervelli, che dimostra come il talento delle nuove generazioni possa essere valorizzato nei territori del SUD, contribuendo in modo diretto alla competitività del sistema industriale locale. Le conclusioni della sessione affidate a Fabrizio Cobis, Dirigente del MUR e RUP della Missione 4 PNRR.

Accanto alle startup, i riflettori saranno puntati sulle aziende che hanno partecipato ai Bandi a Cascata, i finanziamenti pubblici che gli Spoke di Tech4You hanno erogato direttamente alle piccole, medie, grandi imprese ed organismi di ricerca per spingerle a collaborare con il mondo della ricerca. Attraverso una serie di brevi presentazioni aziendali, saranno gli stessi imprenditori a mostrare i prototipi e i progetti collaborativi già attivi sul mercato, offrendo un quadro chiaro di come la conoscenza scientifica si sia già tradotta in opportunità di business e sviluppo economico.

Il confronto tra i vertici economici e istituzionali della Regione

A fare da sponda ai risultati presentati dai giovani ricercatori e dalle imprese sarà, alle ore 17:30, una tavola rotonda strategica che metterà a confronto i principali attori dello sviluppo economico e industriale calabrese. Al dibattito, moderato dal giornalista Luigi Casillo, prenderanno parte per il Consorzio Tech4You, Maurizio Muzzupappa e Mariateresa Russo, il direttore di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, l’Amministratore Delegato di Fincalabra SpA, Alessandro Zanfino, il Presidente di Harmonic Innovation Group SpA, Pasqualino Scaramuzzino. Le conclusioni dei lavori, previste per le ore 18:15, saranno affidate a Fortunato Varone, Direttore Generale del Dipartimento Lavoro, Imprese ed Aree Produttive della Regione Calabria.

I rappresentanti degli organi di informazione e gli operatori televisivi sono invitati a partecipare ai lavori del pomeriggio di domani, giovedì 18 giugno, a partire dalle ore 15:00. La sessione è stata strutturata per garantire massima fruibilità ai media, con spazi dedicati per interviste con i partner istituzionali, i vertici del comparto industriale e i giovani startupper del territorio. Per consultare il programma completo della tre giorni e la nota di scenario dell’evento, è possibile collegarsi al portale istituzionale.