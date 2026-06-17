Processo abbreviato “Recovery”, a luglio sarà emessa la sentenza
L’indagine è considerata una costola dell’operazione “Reset”. Per la Dda confermerebbe l’esistenza di una confederazione di ‘ndrangheta
COSENZA E’ attesa il 22 luglio la sentenza del processo abbreviato scaturito dall’inchiesta “Recovery“, coordinata dalla Dda di Catanzaro a contrasto del narcotraffico nel Cosentino. L’indagine è considerata una costola della maxi operazione “Reset” che secondo la Distrettuale catanzarese confermerebbe l’esistenza di una confederazione di ‘ndrangheta. Oggi, le ultime arringhe degli avvocati Luca Acciardi, Fiorella Bozzarello, Gianluca Garritano, Cesare Badolato, Sergio Rotundo, Laura Gaetano e Giuseppe Manna per le posizioni di Antonio Illuminato, Marco D’Alessandro, Roberto Porcaro e Francesco Patitucci.
La ricostruzione della metamorfosi della mala bruzia
La requisitoria conclusa dal pm della Dda di Catanzaro Corrado Cubellotti ha permesso all’accusa di ricostruire gli ultimi anni della Confederazione di ‘ndrangheta cosentina. Dopo i colpi assestati con una serie di operazioni che hanno decapitato i vertici della mala bruzia, i gruppi hanno tentato di riorganizzarsi, dividendo in porzioni uguali il territorio da “controllare” e dando vita ad un “Sistema“, più volte richiamato dai magistrati della Distrettuale antimafia, caratterizzato da dinamiche «fluide e mutevoli».
Il file rouge e la regia di Patitucci
C’è un sottilissimo file rouge che lega la ricostruzione effettuata dal pubblico ministero della Distrettuale Antimafia e riguarda la capacità dei sodalizi di “resistere” alle restrizioni imposte nel periodo nel quale il Covid ha imposto rigide regole per mitigare il rischio contagio. La pandemia, di fatto, ha causato un calo dell’attività di spaccio e di approvvigionamento della droga. Una condizione tale da favorire il ricorso ad altri metodi necessari a rimpinguare le casse dell’organizzazione criminale, come il business delle estorsioni. La persistente operatività dell’associazione Confederata di ‘ndrangheta – secondo l’accusa – sarebbe riconducibile a Francesco Patitucci. Il boss è un elemento cardine dell’attività svolta dalla Dda e cristallizzata nella memoria del pm. Che ritiene l’uomo la mente di «ogni azione intimidatoria programmata ed eseguita». La ricostruzione suggerita dall’accusa si rifà anche ad alcune intercettazioni, allo scambio di alcuni specifici messaggi tra determinati presunti sodali, nei quali emergerebbe il richiamo diretto ed indiretto proprio alla presunta regia di Patitucci.
Il rapporto tra Bruno e Illuminato
Gli ulteriori sviluppi dell’attività di indagine hanno permesso alla Dda di soffermarsi sulla figura di Carlo Bruno e di approfondire, ruoli, dinamiche, e modalità di distribuzione delle sostanze stupefacenti gestite dall’imputato. Nel corso della conduzione dell’attività di narcotraffico, ad esempio, sarebbero stati accertati una serie di atti intimidatori, realizzati «anche avvalendosi del ricorso ad armi da fuoco nei confronti di soggetti entrati in contrasto con Bruno, o per questioni di natura privata, o per questioni strettamente inerenti alla compravendita di sostanze stupefacenti». Tuttavia, spiega il pm Cubellotti, «il potere di Bruno» sarebbe in realtà «promanazione di quello di Antonio Illuminato».
Dalle risultanze dell’attività di indagine e da quanto emerso all’esito dell’attività di intercettazione, sarebbero emersi i rapporti di forza ed i ruoli all’interno dell’organigramma associativo e in particolare, «l’acquisto delle sostanze stupefacenti, l’avallo al loro acquisto, la distribuzione delle medesime, e la realizzazione di atti intimidatori», sarebbero tutte attività condotte «da Bruno sotto l’egida e la supervisione di Illuminato». (f.benincasa@corrierecal.it)
Le richieste di condanna
1) ABBRUZZESE Cosimo 8 anni e 6 mesi
2) APUZZO Emanuele 10 anni e 8 mesi
3) BARTOLOMEO Giuseppe 8 anni
4) BARTONE Gaetano 8 anni e 2 mesi
5) BEVILACQUA Antonio 10 anni
6) BEVILACQUA Leonardo 8 anni
7) BRUNO Carlo 20 anni
8) BRUNO Dimitri 8 anni e 6 mesi
9) CACOZZA Umberto 8 anni e 4 mesi
10) CAPITANO Antonio 2 anni
11) CAPITANO Luigia 2 anni
12) CAPUTO Vincenzo 8 anni e 6 mesi
13) CARDAMONE Augusto 8 anni e 4 mesi
14) CARRIERI Simone 8 anni
15) CASOLE Stefano 8 anni
16) CHIMENTI Domenico 4 anni e 2 mesi
17) CROCCO Agnese 8 anni e 4 mesi
18) D’ALESSANDRO Marco 16 anni e 4 mesi
19) D’AMBROSIO Pamela 8 anni e 4 mesi
20) D’ELIA Andrea 8 anni
21) DE LUCA Francesco Costantino 8 anni e 2 mesi
22) DE MARCO Simone 6 anni e 2 mesi
23) DE MARI Pietro 4 anni
24) DE VUONO Armando 12 anni
25) DE VUONO Vanessa 8 anni e 2 mesi
26) DI PUPPO Michele 16 anni e 2 mesi
27) ELIA Paolo 18 anni e 6 mesi
28) ESPOSITO Manuel 18 anni
29) FERRISE Simone 8 anni
30) FORTE Danilo ASSOLUZIONE
31) GAROFALO Luigi Antonio 8 anni e 2 mesi
32) GEDEONE Michele ASSOLUZIONE
33) GENTILE Francesco 2 anni
34) GERMANO Pasquale 8 anni
35) GIANNINI Claudio ASSOLUZIONE
36) GRECO Francesco 6 anni e 2 mesi
37) GRUPILLO Francesco 10 anni e 8 mesi
38) ILLUMINATO Antonio 20 anni
39) LA CAVA Francesco 8 anni e 2 mesi
40) LA CAVA Salvatore 8 anni e 4 mesi
41) LIGUORI Rolando 8 anni e 2 mesi
42) LO POLITO Massimiliano 8 anni e 6 mesi
43) LO POLITO Nadia 8 anni e 6 mesi
44) LUCANTO Marco 16 anni
45) MAZZEI Alessandro 4 anni
46) MAZZEI Pietro 8 anni
47) MEDURI Alessandro 12 anni
48) MEDURI Filippо 20 anni
49) MEDURI Francesco 10 anni
50) MEDURI Pietrangelo 10 anni
51) MONACO Daniela 8 anni e 2 mesi
52) MONTUALDISTA Ivan 8 anni
53) MORRONE Alessandro 6 anni
54) MORRONE Giuseppe 4 anni e 2 mesi
55) ОССHIUZZO Filippo 6 anni
56) PATI Christian 8 anni e 2 mesi
57) PATI Salvatore 8 anni e 2 mesi
58) PATITUCCI Francesco 20 anni
59) PIROMALLO Mario 16 anni
60) PITTINO Aurelio ASSOLUZIONE
61) PORCARO Roberto 20 anni
62) PREZIOSO Manuel 4 anni
63) PROVENZANO Giuseppe 8 anni e 6 mesi
64) QUARTA Cesare 8 anni e 2 mesi
65) RENDE Michele 20 anni
66) RICCA Luigi 2 anni
67) SCORZA Franco 6 anni
68) SILANO Carmelo ASSOLUZIONE
69) SIRANGELO Antonio 4 anni
70) SGANGA Gianfranco 20 anni
71) SPOSATO Mattia Namik 6 anni
72) STRANGIO Francesco 8 anni
73) TRIMBOLI Giuseppe 4 anni e 4 mesi
74) TROTTA Luca 8 anni
75) TURBOLI Alberto 8 anni e 2 mesi
76) TURBOLI Danilo 8 anni e 4 mesi
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