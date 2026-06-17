Processo abbreviato “Recovery”, a luglio sarà emessa la sentenza

lo step giudiziario

COSENZA E’ attesa il 22 luglio la sentenza del processo abbreviato scaturito dall’inchiesta “Recovery“, coordinata dalla Dda di Catanzaro a contrasto del narcotraffico nel Cosentino. L’indagine è considerata una costola della maxi operazione “Reset” che secondo la Distrettuale catanzarese confermerebbe l’esistenza di una confederazione di ‘ndrangheta. Oggi, le ultime arringhe degli avvocati Luca Acciardi, Fiorella Bozzarello, Gianluca Garritano, Cesare Badolato, Sergio Rotundo, Laura Gaetano e Giuseppe Manna per le posizioni di Antonio Illuminato, Marco D’Alessandro, Roberto Porcaro e Francesco Patitucci.

La ricostruzione della metamorfosi della mala bruzia

La requisitoria conclusa dal pm della Dda di Catanzaro Corrado Cubellotti ha permesso all’accusa di ricostruire gli ultimi anni della Confederazione di ‘ndrangheta cosentina. Dopo i colpi assestati con una serie di operazioni che hanno decapitato i vertici della mala bruzia, i gruppi hanno tentato di riorganizzarsi, dividendo in porzioni uguali il territorio da “controllare” e dando vita ad un “Sistema“, più volte richiamato dai magistrati della Distrettuale antimafia, caratterizzato da dinamiche «fluide e mutevoli».

Il file rouge e la regia di Patitucci

C’è un sottilissimo file rouge che lega la ricostruzione effettuata dal pubblico ministero della Distrettuale Antimafia e riguarda la capacità dei sodalizi di “resistere” alle restrizioni imposte nel periodo nel quale il Covid ha imposto rigide regole per mitigare il rischio contagio. La pandemia, di fatto, ha causato un calo dell’attività di spaccio e di approvvigionamento della droga. Una condizione tale da favorire il ricorso ad altri metodi necessari a rimpinguare le casse dell’organizzazione criminale, come il business delle estorsioni. La persistente operatività dell’associazione Confederata di ‘ndrangheta – secondo l’accusa – sarebbe riconducibile a Francesco Patitucci. Il boss è un elemento cardine dell’attività svolta dalla Dda e cristallizzata nella memoria del pm. Che ritiene l’uomo la mente di «ogni azione intimidatoria programmata ed eseguita». La ricostruzione suggerita dall’accusa si rifà anche ad alcune intercettazioni, allo scambio di alcuni specifici messaggi tra determinati presunti sodali, nei quali emergerebbe il richiamo diretto ed indiretto proprio alla presunta regia di Patitucci.

Il rapporto tra Bruno e Illuminato

Gli ulteriori sviluppi dell’attività di indagine hanno permesso alla Dda di soffermarsi sulla figura di Carlo Bruno e di approfondire, ruoli, dinamiche, e modalità di distribuzione delle sostanze stupefacenti gestite dall’imputato. Nel corso della conduzione dell’attività di narcotraffico, ad esempio, sarebbero stati accertati una serie di atti intimidatori, realizzati «anche avvalendosi del ricorso ad armi da fuoco nei confronti di soggetti entrati in contrasto con Bruno, o per questioni di natura privata, o per questioni strettamente inerenti alla compravendita di sostanze stupefacenti». Tuttavia, spiega il pm Cubellotti, «il potere di Bruno» sarebbe in realtà «promanazione di quello di Antonio Illuminato».

Dalle risultanze dell’attività di indagine e da quanto emerso all’esito dell’attività di intercettazione, sarebbero emersi i rapporti di forza ed i ruoli all’interno dell’organigramma associativo e in particolare, «l’acquisto delle sostanze stupefacenti, l’avallo al loro acquisto, la distribuzione delle medesime, e la realizzazione di atti intimidatori», sarebbero tutte attività condotte «da Bruno sotto l’egida e la supervisione di Illuminato». (f.benincasa@corrierecal.it)

Le richieste di condanna

1) ABBRUZZESE Cosimo 8 anni e 6 mesi

2) APUZZO Emanuele 10 anni e 8 mesi

3) BARTOLOMEO Giuseppe 8 anni

4) BARTONE Gaetano 8 anni e 2 mesi

5) BEVILACQUA Antonio 10 anni

6) BEVILACQUA Leonardo 8 anni

7) BRUNO Carlo 20 anni

8) BRUNO Dimitri 8 anni e 6 mesi

9) CACOZZA Umberto 8 anni e 4 mesi

10) CAPITANO Antonio 2 anni

11) CAPITANO Luigia 2 anni

12) CAPUTO Vincenzo 8 anni e 6 mesi

13) CARDAMONE Augusto 8 anni e 4 mesi

14) CARRIERI Simone 8 anni

15) CASOLE Stefano 8 anni

16) CHIMENTI Domenico 4 anni e 2 mesi

17) CROCCO Agnese 8 anni e 4 mesi

18) D’ALESSANDRO Marco 16 anni e 4 mesi

19) D’AMBROSIO Pamela 8 anni e 4 mesi

20) D’ELIA Andrea 8 anni

21) DE LUCA Francesco Costantino 8 anni e 2 mesi

22) DE MARCO Simone 6 anni e 2 mesi

23) DE MARI Pietro 4 anni

24) DE VUONO Armando 12 anni

25) DE VUONO Vanessa 8 anni e 2 mesi

26) DI PUPPO Michele 16 anni e 2 mesi

27) ELIA Paolo 18 anni e 6 mesi

28) ESPOSITO Manuel 18 anni

29) FERRISE Simone 8 anni

30) FORTE Danilo ASSOLUZIONE

31) GAROFALO Luigi Antonio 8 anni e 2 mesi

32) GEDEONE Michele ASSOLUZIONE

33) GENTILE Francesco 2 anni

34) GERMANO Pasquale 8 anni

35) GIANNINI Claudio ASSOLUZIONE

36) GRECO Francesco 6 anni e 2 mesi

37) GRUPILLO Francesco 10 anni e 8 mesi

38) ILLUMINATO Antonio 20 anni

39) LA CAVA Francesco 8 anni e 2 mesi

40) LA CAVA Salvatore 8 anni e 4 mesi

41) LIGUORI Rolando 8 anni e 2 mesi

42) LO POLITO Massimiliano 8 anni e 6 mesi

43) LO POLITO Nadia 8 anni e 6 mesi

44) LUCANTO Marco 16 anni

45) MAZZEI Alessandro 4 anni

46) MAZZEI Pietro 8 anni

47) MEDURI Alessandro 12 anni

48) MEDURI Filippо 20 anni

49) MEDURI Francesco 10 anni

50) MEDURI Pietrangelo 10 anni

51) MONACO Daniela 8 anni e 2 mesi

52) MONTUALDISTA Ivan 8 anni

53) MORRONE Alessandro 6 anni

54) MORRONE Giuseppe 4 anni e 2 mesi

55) ОССHIUZZO Filippo 6 anni

56) PATI Christian 8 anni e 2 mesi

57) PATI Salvatore 8 anni e 2 mesi

58) PATITUCCI Francesco 20 anni

59) PIROMALLO Mario 16 anni

60) PITTINO Aurelio ASSOLUZIONE

61) PORCARO Roberto 20 anni

62) PREZIOSO Manuel 4 anni

63) PROVENZANO Giuseppe 8 anni e 6 mesi

64) QUARTA Cesare 8 anni e 2 mesi

65) RENDE Michele 20 anni

66) RICCA Luigi 2 anni

67) SCORZA Franco 6 anni

68) SILANO Carmelo ASSOLUZIONE

69) SIRANGELO Antonio 4 anni

70) SGANGA Gianfranco 20 anni

71) SPOSATO Mattia Namik 6 anni

72) STRANGIO Francesco 8 anni

73) TRIMBOLI Giuseppe 4 anni e 4 mesi

74) TROTTA Luca 8 anni

75) TURBOLI Alberto 8 anni e 2 mesi

76) TURBOLI Danilo 8 anni e 4 mesi

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