Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce in sede permanente, il plauso della Cisl

la nota

COSENZA Michele Sapia, Segretario Generale della CISL provinciale di Cosenza, e Giuseppe Pulice, Segretario Provinciale della FNS CISL, esprimono soddisfazione per la firma del Decreto che sancisce la trasformazione del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Trebisacce in sede permanente, insieme all’avvio dei lavori per la nuova caserma di Cosenza e ad ulteriori interventi di potenziamento nel territorio cosentino. «Si tratta di un risultato importante per l’intero territorio provinciale», dichiara Michele Sapia. «La stabilizzazione del presidio di Trebisacce e la nuova caserma di Cosenza rappresentano una risposta concreta alle esigenze delle comunità locali e confermano quanto sia fondamentale investire nella sinergia interistituzionale per garantire servizi essenziali, sicurezza e vicinanza dello Stato ai territori». «Un importante traguardo – aggiunge Giuseppe Pulice – ma sarà necessario affrontare le criticità esistenti, a partire dalla grave carenza di personale operativo e amministrativo dei Vigili del Fuoco in provincia».

Secondo la CISL e la FNS territoriali, la situazione degli organici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco provinciale, rappresenta una delle principali emergenze da affrontare per garantire la piena efficienza del sistema di soccorso provinciale. Le difficoltà già esistenti rischiano di accentuarsi ulteriormente nella prossima stagione estiva, con ripercussioni sull’organizzazione del lavoro e sulla funzionalità di settori strategici. Sapia e Pulice ribadiscono che la vera sfida è investire sul capitale umano, rafforzando gli organici e garantendo condizioni di lavoro flessibili e adeguate. I due dirigenti CISL evidenziano che il risultato raggiunto a Trebisacce e Cosenza deve rappresentare un punto di partenza per una più ampia riflessione sul rafforzamento del presidio e presenza dei Vigili del Fuoco nel territorio provinciale, caratterizzato da aree interne che meritano ulteriori investimenti, attenzione e maggiore presidio umano.

La CISL di Cosenza e la FNS provinciale confermano il proprio impegno a sostenere ogni iniziativa finalizzata al potenziamento del sistema del soccorso pubblico, alla valorizzazione del personale e al miglioramento dei servizi resi alle comunità della provincia.