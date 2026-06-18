Maturità, da Calabresi a Pavese. Ecco le tracce della prima prova

gli esami

Al via gli esami di maturità per oltre mezzo milioni di studenti in Italia. In Calabria sono oltre 18 mila gli studenti che affronteranno la prima prova. Sette le tracce tra cui potranno scegliere: un brano tratto dal libro di Mario Calabresi “Alzarsi all’alba” è tra le tracce proposte; un brano tratto dal testo del professor Frank Furedi “I confini contano. Perchè l’umanità deve riscoprire l’arte di tracciare frontiere”. Per la tipologia A (Analisi del testo) Cesare Pavese è l’autore scelto dal Ministero con la poesia “Passerò per Piazza di Spagna”, una poesia sull’amore non ricambiato per l’attrice statunitense Constance Dowling. Presente anche un testo di Vitaliano Brancati tratto da “I piaceri”. Il tema proposto ai maturandi al centro di una delle tracce di testo argomentativo (B1) è l’Assemblea Costituente, con un brano tratto dal discorso di insediamento del Presidente Giuseppe Saragat. Uno dei due temi di attualità della prima prova della Maturità 2026 ruota attorno al concetto di “Incanto“. La fonte è un articolo della giornalista Wenke Husmann, “Funziona a meraviglia”, apparso sulla rivista “Internazionale” nel gennaio 2026. Tra le proposte anche Piero Bianucci con l’opera “Te lo dico con parole tue. La scienza di scrivere per farsi capire”.

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