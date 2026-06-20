‘Ndrangheta a Cortale, il patto per la fornitura di frutta e 200-300 euro in più nei lavori. «Devi prendere roba di qualità»

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CORTALE Un occhio al prezzo, ma anche alla qualità. Perché si tratta pur sempre di bambini e «per evitare critiche devi prendere roba di qualità». Sono le raccomandazioni che emergono in un dialogo intercettato dagli investigatori tra Domenico Cracolici, presunto boss dell’omonima ‘ndrina, e Giuseppe Vinci, responsabile dell’ufficio tecnico manutentivo del Comune di Cortale, entrambi coinvolti nell’operazione Artemis 2 scattata lo scorso giovedì. Quella che potrebbe sembrare una semplice conversazione fra un “imprenditore” e un dirigente interessati a garantire la qualità nel servizio di mensa scolastica, sarebbe in realtà, secondo l’accusa, un «sinallagma corruttivo» tra i due: la nuova società aggiudicataria del servizio nel Comune di Cortale, ritenuta riconducibile allo stesso Cracolici, si sarebbe affidata all’azienda del figlio di Vinci per la fornitura di frutta. In cambio Vinci, tra le altre cose tutor del presunto boss per i lavori sociali, avrebbe ricambiato con qualche centinaio di euro in più in lavori sui tagli degli alberi.

La mensa scolastica e il presunto patto per la frutta

Tutto inizia con l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica ad una società ritenuta riconducibile a Cracolici. Tramite un iter, secondo l’accusa, pilotato grazie anche all’aiuto di un consigliere comunale. Una volta ottenuto l’affidamento del servizio, Cracolici viene intercettato ad ottobre 2023 mentre discute con “Pino” Vinci, il quale avrebbe esordito chiedendo se avessero già pensato a quale fornitore di ortofrutta servirsi. «Non mi sono organizzato per niente. diciamo che … sinceramente io ho sempre fatto che non esco fuori da Cortale» avrebbe risposto Cracolici, sottolineando la preferenza per le aziende locali. Ma anche manifestando la volontà di appoggiarsi a lui qualora «avesse presentato un’offerta conveniente». L’importante era garantire, al tempo stesso, la qualità dei prodotti, più che altro per evitare problemi e critiche: «La qualità ce l’ha!» avrebbe rassicurato Vinci, aggiungendo: «Sopra a questi che sono per i bambini… delle scuole, per evitare critiche, devi prendere roba di qualità!».

200-300 euro in più per il taglio alberi

È in un altro punto dell’intercettazione che, secondo gli inquirenti, «si evince la presenza di un sinallagma corruttivo». Vinci avrebbe infatti aggiunto 200-300 euro alla cifra per Domenico Cracolici per l’attività di taglio alberi eseguita per conto del Comune di Cortale, un prezzo «per favorire l’azienda ortofrutticola». «Di quello che ti avevo detto ti metto pure di più» avrebbe detto a Cracolici. Un dialogo riportato dallo stesso Cracolici al figlio: «Ha detto “mi tagli quei quattro caggiari (tipologia di alberi, ndr) là“, ha detto “ti faccio la contabilità e ti metto io due, tre cento euro in più”». Il presunto patto sarebbe stato raccontato anche alla moglie: Vinci – riporta Cracolici nell’intercettazione – avrebbe promesso «che per un lavoro del valore stimabile di 200 euro avrebbe fatto in modo di liquidargli la somma di € 700/800 , nel caso in cui fosse stato preferito il figlio rispetto ad altri commercianti dello stesso settore». Nonostante l’accordo, i due coniugi – scrivono gli inquirenti – avrebbero deciso alla fine di servirsi comunque a turno dai fruttivendoli locali, anche perché clienti della loro attività boschiva. (redazione@corrierecal.it)

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