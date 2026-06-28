Venezuela: sale a 1.450 il bilancio delle vittime del terremoto

Il bilancio

E’ salito a 1.450 il bilancio delle vittime delle due scosse di terremoto di mercoledì in Venezuela, e sono 3.400 i feriti. Lo ha annunciato il presidente del Parlamento, Jorge Rodriguez, alla tv venezuelana. A oggi, “1.450 persone hanno perso la vita a causa della più brutale catastrofe naturale che il nostro paese abbia subito nella sua storia”, ha detto Rodriguez.