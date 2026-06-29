Castrovillari, Anna De Gaio ha giurato da sindaco: ecco la giunta di centrodestra – NOMI

la prima seduta

CASTROVILLARI Poco prima delle 11, stamattina, Castrovillari ha vissuto un momento a suo modo storico: il giuramento della prima sindaca donna della città del Pollino. Anna De Gaio ha tenuto per sé alcune deleghe (Servizi sociali, Lavoro, Personale, Welfare, Polizia municipale, Sanità e Politiche cimiteriali) e non ha ancora indicato il suo vice, ma in occasione della prima seduta del Consiglio ha reso nota la composizione della squadra di governo. E’ così composta: Domenico Basile (Bilancio e tributi, finanza e programmazione economica, sviluppo e innovazione, commercio e artigianato), Antonio Di Paola (Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Politiche abitative), Giovanna D’Ingianna (Cultura, Pubblica istruzione, Turismo, Marketing territoriale e Pari opportunità), Onofrio Massarotti (Sport e Politiche giovanili, Edilizia sportiva, Quotidianità e Associazionismo) e Francesco Rocca (Edilizia privata, Ambiente ed Ecologia, Mobilità e Trasporti).

La massima assemblea elettiva cittadina nei lavori della sua prima riunione ha anche fatto registrare l’elezione del presidente del consiglio comunale: si tratta di Pierluigi Abenante (per lui 9 voti), mentre alla minoranza spetta la carica di vice, un ruolo che sarà rivestito da Luca Donadio (3 voti per l’avvocato che il 24 e 25 maggio ha corso come candidato sindaco di 6 liste civiche di matrice ambientalista e pentastellata).

La soddisfazione di Noi Moderati

“Il primo Consiglio Comunale della Città di Castrovillari – commenta il consigliere regionale Riccardo Rosa (primo da sinistra nella foto qui sopra) – ha confermato la crescita di Noi Moderati. Federica Cama si è dichiarata Capogruppo in Consiglio, mentre Antonio Di Paola ha ricevuto le importanti deleghe assessorili a Lavori pubblici, Edilizia scolastica, Arredo urbano e Politiche abitative. Noi Moderati, con le figure di Antonio Di Paola e Federica Cama, conferma la propria grande crescita nella città di Castrovillari e nell’area del Pollino. Antonio Di Paola ha coordinato egregiamente il partito nella nostra città e, con passione e determinazione, svolgerà un lavoro prezioso per lo sviluppo e il benessere della comunità. Si tratta di un risultato storico, per la prima volta Noi Moderati costituisce un gruppo consiliare in un Comune superiore ai 15.000 abitanti nella Provincia di Cosenza, al termine di una competizione elettorale affrontata con una propria lista confederata con LED”. Secondo Rosa, “Federica Cama e Antonio Di Paola sono parte di quel percorso lungo e coerente di chi ha creduto in questo partito sin dalla sua fondazione. Dedichiamo questo importante risultato a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che credono fermamente nel nostro nuovo modo di fare politica: sempre dalla parte della gente, sempre sul campo, sempre in prima linea. Noi Moderati sarà leale sostenitore di Anna De Gaio, che ringraziamo per la responsabilità affidataci, e dell’intera coalizione di centrodestra. Siamo fieri di far parte di questa maggioranza e onorati di dare il nostro contributo al governo della città” conclude Rosa. (redazione@corrierecal.it)

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