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il sud che si rialza

Scuola, Valditara esulta per il dato della dispersione in calo anche in Calabria

Il ministro: dall’8% al 6,5% un risultato straordinario

Pubblicato il: 29/06/2026 – 10:32
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Scuola, Valditara esulta per il dato della dispersione in calo anche in Calabria
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ROMA “Stiamo portando al Paese risultati innegabili”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista al Corriere della Sera, riferendosi al fatto che “dal 2023 al 2025 abbiamo recuperato 500mila ragazzi che non andavano più a scuola. Sottraendoli così alla criminalità, al lavoro nero, allo stare sul divano”.
“Per la prima volta la dispersione scolastica italiana è nettamente inferiore a quella europea: la media Ue è al 9,1%, l’Italia all’8,2% e con risultati straordinari anche nel Mezzogiorno: la Calabria, che nel 2023 era all’8% di dispersione, ora è al 6,5%; la Campania dal 16% è scesa al 9,7%” ha ricordato.
Numeri che per Valditara, in relazione alla discussione in corso nella Lega, dimostrano che “abbiamo riunito l’Italia, ridotto le differenze, dato opportunità di crescita, contrastando quella frammentazione che divideva Nord e Sud, centro e periferia. Con Agenda Sud e Agenda Nord stiamo abbattendo proprio queste differenze”.

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