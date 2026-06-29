Scuola, Valditara esulta per il dato della dispersione in calo anche in Calabria

il sud che si rialza

ROMA “Stiamo portando al Paese risultati innegabili”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, in un’intervista al Corriere della Sera, riferendosi al fatto che “dal 2023 al 2025 abbiamo recuperato 500mila ragazzi che non andavano più a scuola. Sottraendoli così alla criminalità, al lavoro nero, allo stare sul divano”.

“Per la prima volta la dispersione scolastica italiana è nettamente inferiore a quella europea: la media Ue è al 9,1%, l’Italia all’8,2% e con risultati straordinari anche nel Mezzogiorno: la Calabria, che nel 2023 era all’8% di dispersione, ora è al 6,5%; la Campania dal 16% è scesa al 9,7%” ha ricordato.

Numeri che per Valditara, in relazione alla discussione in corso nella Lega, dimostrano che “abbiamo riunito l’Italia, ridotto le differenze, dato opportunità di crescita, contrastando quella frammentazione che divideva Nord e Sud, centro e periferia. Con Agenda Sud e Agenda Nord stiamo abbattendo proprio queste differenze”.