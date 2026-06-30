I lefebrviani verso lo scisma. La Chiesa in fibrillazione

il caso

ROMA “Vi prego e vi chiedo con tutto il cuore: tornate sui vostri passi! Vi esorto a considerare attentamente il bene spirituale dei fedeli, perché l’atto scismatico che compireste li priverebbe della ricezione lecita e in taluni casi persino valida dei Sacramenti che essi amano e cercano per la propria santificazione”. Così Papa Leone in una lettera al Superiore Generale della Fraternità Sacerdotale San Pio X (lefebvriani).

L’appello di Papa Leone ai lefebvriani

“La Chiesa è disponibile a un percorso di dialogo e di intesa che lo Spirito Santo può rendere possibile e fecondo”, sottolinea il Pontefice. “Prego per voi, perché lacerare la Tunica inconsutile di Cristo è un peccato di estrema gravità. Il Signore illumini le vostre coscienze e risvegli i vostri cuori. Per l’autorità ricevuta da Cristo, con animo addolorato, ma ancora pieno di speranza, sento il dovere di chiedervi di desistere dal vostro intento e affido queste intenzioni al Cuore Immacolato di Maria, Madre del Buon Consiglio”.

I quattro nuovi vescovi

L’appello di Leone avviene alla vigilia delle annunciate ordinazioni episcopali da parte della Fraternità sacerdotale San Pio X, fondata da monsignor Marcel Lefebvre. I quattro nuovi vescovi saranno ordinati (salvo decisioni dell’ultima ora), a Econe (Svizzera). La Fraternità è in scontro con la Santa Sede per il rifiuto delle riforme del Concilio Vaticano II. Il 28 giugno il gruppo tradizionalista, guidato dal Superiore Generale, don Davide Pagliarani, aveva ordinato 5 sacerdoti e 4 diaconi.

La cerimonia a Econe

La cerimonia di domani, prevista a Econe, sarà trasmessa in sei lingue (francese, inglese, tedesco, spagnolo, italiano, polacco) e sarà presieduta da monsignor Alfonso de Galarreta, vescovo consacrante principale, assistito da monsignor Bernard Fellay quale co-consacrante. (Agi)

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