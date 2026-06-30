Sportello temporaneamente chiuso a Grimaldi, Poste Italiane: presto la sede ammodernata

dopo la segnalazione

COSENZA In relazione a questo articolo pubblicato sabato scorso, Poste Italiane evidenzia che l’ufficio postale di Grimaldi è attualmente interessato da importanti interventi di riammodernamento, previsti dal progetto Polis. Al termine dei lavori, la sede sarà dotata di nuovi spazi dedicati alla relazione con la clientela, infrastrutture digitali evolute e ambienti accessibili, pienamente conformi agli standard di inclusività, dove la clientela potrà richiedere certificati pensionistici e anagrafici, nonché presentare domanda per il rilascio e rinnovo del passaporto elettronico.

Con riferimento alla richiesta di collocare un ufficio postale mobile o un container, l’Azienda precisa che tali soluzioni vengono adottate per far fronte ad esigenze improvvise di carattere eccezionale, quindi non programmate, garantendo il presidio dei servizi.

Si ricorda che, durante il periodo degli interventi, rimane a disposizione della cittadinanza l’ufficio postale di Altilia sito in via Convento nr. 12, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 08:20 alle ore 13:45, sabato dalle ore 08:20 alle ore 12:45, dotato di ATM Postamat, dove i cittadini potranno svolgere tutte le operazioni disponibili presso il proprio ufficio di radicamento, compreso il ritiro della corrispondenza in giacenza durante il turno del mattino.