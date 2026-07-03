Rifiuti nell’area protetta del fiume Lao: incastrati i responsabili con i droni – FOTO

controlli ambientali

ORSOMARSO I responsabili di alcuni abbandoni abusivi di rifiuti nell’area protetta del fiume Lao a Orsomarso, nel Tirreno Cosentino, sono stati individuati e segnalati alla Procura della Repubblica di Paola per presunti reati ambientali. Ad incastrarli le guardie ambientali volontarie di Gaia Odv, associazione operante sul territorio, a seguito di una mirata attività di osservazione diretta, eseguita anche tramite l’utilizzo di droni. Le immagini che hanno immortalato i soggetti responsabili degli illeciti sono state consegnate alla Polizia locale di Orsomarso per le dovute segnalazioni in procura. Sono inoltre in corso attività per risalire ai soggetti che avrebbero incaricato gli esecutori dello smaltimento. Diverse le tipologie di rifiuti rinvenute a breve distanza dal fiume Lao: vecchi materassi, contenitori di plastica e oggetti metallici.

«L’obiettivo è tutelare il territorio e contrastare ogni forma di illecito ambientale», ha spiegato il coordinatore regionale di Gaia Odv Francesco Corrado, invitando i cittadini a segnalare gli abusi. I controlli contro gli scarichi abusivi proseguono nell’area protetta, in attesa che l’autorità giudiziaria ordini agli autori degli illeciti lo sgombero delle aree deturpate.

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