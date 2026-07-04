Casa Riformista-Iv, Renzi: «Calabria modello di crescita politica e amministrativa»

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LAMEZIA TERME «La Calabria dimostra che quando si lavora nei territori, coinvolgendo amministratori e costruendo una classe dirigente, i risultati arrivano». Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo in collegamento al primo incontro regionale di Casa Riformista-Italia Viva in Calabria, incontro che si è svolto a Lamezia Terme. L’assemblea ha nominato la nuova dirigenza, con Emilio De Masi che ricoprirà il ruolo di presidente regionale, mentre Giovanni Muraca sarà vicepresidente e Michele Laurenzano vicecoordinatore. Nelle prossime settimane sarà inoltre costituita la cabina di regia regionale con il compito di affiancare la dirigenza nella definizione delle priorità politiche e programmatiche del movimento. Ad aprire i lavori è stata la commissaria regionale di Casa Riformista-Italia Viva Filomena Greco: «Quello che sta accadendo in Calabria parla all’intero centrosinistra italiano. I riformisti fanno la differenza con le proposte e con le soluzioni e la nostra crescita, omogenea in tutte e cinque le province, dimostra che esiste un elettorato moderato che chiede serietà e riforme. In poco più di un anno siamo passati da una presenza praticamente inesistente a una rete di 122 amministratori e dal 4,5% ottenuto alle ultime elezioni regionali a una rappresentanza territoriale che oggi supera il 10% in Calabria. È la dimostrazione che esiste uno spazio politico importante per costruire un’alternativa seria e credibile». In collegamento poi il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, che ha definito l’esperienza calabrese un modello di crescita politica e organizzativa: «La Calabria – ha sostenuto Renzi – dimostra che quando si lavora nei territori, coinvolgendo amministratori e costruendo una classe dirigente, i risultati arrivano. Ci sono milioni di italiani che oggi non si riconoscono più nell’offerta politica e cercano una casa seria, credibile e riformista. È a loro che vogliamo parlare: ai giovani, alle donne, al mondo delle imprese, delle professioni, del volontariato, agli amministratori e anche a chi, deluso da un certo modo di fare politica, ha smesso di votare o di partecipare. Quello che noi portiamo è decisivo per la vittoria». Renzi ha quindi rilanciato la battaglia per il ritorno delle preferenze nella legge elettorale, annunciando la mobilitazione dell’8 luglio, la partecipazione della delegazione calabrese alla festa nazionale del partito del 16 luglio a Roma e confermando il proprio ritorno in Calabria nel mese di settembre. (redazione@corrierecal.it)

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