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La tragedia

Nel Sesia per salvare una bimba: morti padre e zio

Si sono tuffati in acqua nel disperato tentativo di salvare la piccola

Pubblicato il: 05/07/2026 – 23:30
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Nel Sesia per salvare una bimba: morti padre e zio
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Tragico pomeriggio a Romagnano Sesia, nel Novarese, dove due uomini di circa 40 anni, di origine nordafricana, hanno perso la vita nel fiume Sesia. Secondo le prime ricostruzioni, i due rispettivamente padre e zio di una bambina di 6 anni si sono tuffati in acqua nel disperato tentativo di salvare la piccola, rimasta bloccata su una roccia in mezzo al fiume e in difficoltà per la corrente. I due adulti, che secondo le prime testimonianze non sapevano nuotare bene, sono stati subito travolti e trascinati a fondo, scomparendo nel giro di pochi istanti. La bambina è stata invece tratta in salvo grazie al tempestivo intervento del fratello e di un altro bagnante presente sulla riva. Sul posto, in località La barca, sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco, giunti anche con l’elicottero decollato da Malpensa, i carabinieri e i sanitari del 118. I corpi dei due quarantenni sono stati recuperati ormai privi di vita, inutili i tentativi di rianimazione effettuati sia da alcuni presenti che dai soccorritori. La bambina è stata trasportata all’ospedale di Borgomanero per accertamenti, mentre la madre, incinta e sotto shock per aver assistito alla scena, è stata trasferita in elicottero all’ospedale Maggiore di Novara insieme alle altre figlie per ricevere assistenza medica e psicologica. Le autorità sono al lavoro per identificare formalmente le vittime e ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. 

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