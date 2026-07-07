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il sequestro

Napoli, corriere con oltre 100 chili di cocaina nell’autocisterna – VIDEO

Lituano arrestato dalla Guardia di finanza. La droga avrebbe fruttato 7 milioni

Pubblicato il: 07/07/2026 – 7:25
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Napoli, corriere con oltre 100 chili di cocaina nell’autocisterna – VIDEO
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NAPOLI La Guardia di finanza di Napoli ha sequestrato 113 kg di cocaina. La droga era nascosta all’interno di un’autocisterna in transito sulla SS 162, all’altezza dell’uscita del Centro Direzionale del capoluogo partenopeo. Arrestato in flagranza di reato il conducente del mezzo, un cittadino lituano proveniente dal nord Italia, per traffico illecito di sostanze stupefacenti. In particolare, i Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Napoli, nel corso di un’attività di controllo sul trasporto delle merci su strada, hanno fermato l’autocisterna adibita al trasporto di merce alimentare che, da una prima analisi, risultava completamente vuota. Insospettiti da tale circostanza e dall’agitazione mostrata dal conducente, hanno così deciso di approfondirne il controllo.

Un’accurata ispezione del mezzo ha consentito di rilevare come fossero presenti una serie di intercapedini nascoste sulla parte superiore della cisterna. L’intervento dei vigili del fuoco per forzarne l’apertura ha fatto emergere un vano doppiofondo lungo tutta la cisterna, colmo di panetti di sostanza stupefacente. La merce, suddivisa in 103 panetti per un totale di 113 kg., è risultata essere cocaina. Il carico, diretto alle principali piazze di spaccio partenopee, avrebbe fruttato al dettaglio circa 7 milioni di euro, alimentando così i profitti della criminalità organizzata. Al termine dell’intervento, la droga e il mezzo di trasporto sono stati sequestrati e il conducente è stato tratto in arresto per traffico illecito di sostanze stupefacenti e condotto presso la casa circondariale di Napoli-Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida.

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