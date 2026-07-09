Violenze sui figli minori, divieto di dimora per una 45enne a Isola Capo Rizzuto

LA MISURA

ISOLA CAPO RIZZUTO Violenze e percosse nei confronti dei figli minori. I carabinieri della Tenenza di Isola Capo Rizzuto hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune nei confronti di una donna di 45 anni, accusata di comportamenti violenti nei confronti dei figli. Il provvedimento si inserisce nell’ambito di un procedimento per codice rosso e arriva dopo una prima misura già disposta nei confronti dell’indagata: il divieto di avvicinamento alle persone offese con applicazione del braccialetto elettronico.

Le indagini

La vicenda è emersa alcune settimane fa, dopo le segnalazioni sui comportamenti che la donna avrebbe tenuto nei confronti dei figli minori. Secondo quanto ricostruito, i bambini sarebbero stati vittime di percosse e violenze. I militari dell’Arma hanno attivato le procedure previste dalla normativa sul codice rosso, mettendo in sicurezza le presunte vittime e consentendo l’emissione delle prime misure cautelari.

Il nuovo provvedimento

Il divieto di dimora rappresenta un ulteriore livello di tutela e si aggiunge al divieto di avvicinamento già disposto in precedenza. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Crotone. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e la responsabilità dell’indagata dovrà essere accertata nel corso del successivo iter giudiziario.