WingFoil Racing World Cup: Herbert e Picot al comando dopo due giornate di regate a Gizzeria

la competizione

GIZZERIA Dopo le quattro prove disputate nella giornata inaugurale, la WingFoil Racing World Cup di Gizzeria è tornata oggi nello specchio d’acqua antistante lo stabilimento Hang Loose Beach per una seconda intensa giornata di regate. Al termine di altre cinque prove, sale a nove il numero complessivo delle regate disputate nella tappa calabrese. L’intensa giornata ha confermato ancora una volta il valore tecnico del campo di gara del Golfo di Sant’Eufemia, tra i più apprezzati del circuito internazionale. Al termine delle nove prove disputate, è il neozelandese Sean Herbert a guidare la classifica maschile, davanti agli italiani Alessandro José Tomasi (Fraglia Vela Riva del Garda) e Francesco Cappuzzo (Reef ASD), entrambi protagonisti di una giornata di grande continuità che mantiene apertissima la lotta per il vertice. Nella flotta femminile continua invece il dominio della francese Vaina Picot, atleta Under 19, che grazie a sette vittorie nelle nove prove disputate consolida la leadership davanti all’italiana Maddalena Spanu (Yacht Club Costa Smeralda) e alla greca Aimilia Kosti. La tappa di Gizzeria rappresenta il quarto appuntamento del circuito internazionale 2026, dopo gli eventi disputati a Hong Kong (Cina), Urla (Turchia) e Silvaplana (Svizzera), ed è inserita nel calendario dei World Sailing Special Events, a conferma della crescente rilevanza del WingFoil Racing nel panorama velico internazionale. “È sempre un piacere tornare a Gizzeria. Questo campo di regata non delude mai e gli atleti sono sempre felici di regatare qui. Il livello della flotta continua a crescere stagione dopo stagione e vedere così tanti rider provenienti da tutto il mondo dimostra quanto il WingFoil Racing sia oggi una disciplina innovativa, spettacolare e in forte espansione”, ha dichiarato Mirco Babini, Presidente della International Wing Sports Association. La competizione, giova ricordarlo, è organizzata dal Circolo Velico Hang Loose, nell’ambito delle numerose attività promosse da Hang Loose Italy e da International Wing Sports Association (IWSA) ed è riconosciuta come World Sailing Special Event. Con nove prove ormai archiviate, la classifica inizia a delinearsi, ma i giochi restano ancora apertissimi. Le prossime giornate di regata saranno decisive per assegnare la vittoria della tappa di Gizzeria.

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