Palmi, incendio nel piazzale del centro smaltimento rifiuti Poly2Oil. Scatta l’allarme – VIDEO

il fatto

PALMI «Intorno alle ore 19:00 si è sviluppato un incendio all’interno di uno dei piazzali della società Poly 2 OIL». Lo riferisce sui propri canali social il Comune di Palmi. «Secondo le prime informazioni disponibili – prosegue il Comune di Palmi – le fiamme avrebbero interessato materiale di natura plastica. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e la Polizia di Stato. Le cause dell’incendio sono, allo stato, ancora in corso di accertamento e saranno oggetto delle verifiche da parte delle autorità competenti. In questo momento i Vigili del Fuoco sono impegnati nelle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza dell’area, con l’obiettivo di circoscrivere l’incendio e limitarne le conseguenze. L’Amministrazione comunale sta seguendo costantemente l’evolversi della situazione, in costante raccordo con le autorità preposte, e provvederà ad aggiornare tempestivamente la cittadinanza non appena saranno disponibili ulteriori informazioni ufficiali».

Il monitoraggio di Arpacal

«In relazione all’incendio sviluppatosi nel pomeriggio presso lo stabilimento Poly2Oil di Palmi, Arpacal è stata immediatamente attivata dalla Prefettura di Reggio Calabria e ha avviato il coordinamento operativo con il Comune di Palmi e con il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, impegnato nelle operazioni di spegnimento». E’ quanto si legge in una nota. «I tecnici dell’Agenzia- prosegue la nota – sono pronti a effettuare le attività di monitoraggio ambientale non appena i Vigili del Fuoco avranno completato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e saranno garantite le condizioni per operare in piena sicurezza. L’intervento riguarderà la valutazione delle possibili ricadute ambientali conseguenti all’evento, attraverso gli accertamenti tecnici previsti dai protocolli operativi. Arpacal seguirà l’evoluzione della situazione in costante raccordo con la Prefettura, il Comune di Palmi, i Vigili del Fuoco e le altre autorità competenti, assicurando il necessario supporto tecnico e fornendo tempestivi aggiornamenti sugli esiti delle attività di monitoraggio».

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