Incendio di sterpaglie a Montauro, denunciato un 49enne: decisivi i filmati di videosorveglianza

Il fatto

CATANZARO Nel giro di pochi giorni i carabinieri della Stazione di Gasperina hanno individuato e denunciato il presunto autore dell’incendio di sterpaglie divampato lo scorso 30 giugno in località Calalunga, nel territorio di Montauro, in provincia di Catanzaro. Le fiamme erano state appiccate in pieno giorno a un cumulo di rami e sterpaglie, in un’area particolarmente sensibile per la presenza, nelle immediate vicinanze, di autovetture e di un camper. L’allarme aveva fatto scattare l’intervento dei Vigili del Fuoco, che erano riusciti a domare rapidamente il rogo, evitando conseguenze più gravi. Subito dopo la segnalazione, i militari dell’Arma hanno avviato un’attività investigativa approfondita, anche sulla base di un video dell’accaduto che nel frattempo era diventato virale sui social. Gli accertamenti, sviluppati attraverso sopralluoghi, analisi tecniche e l’esame delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, hanno consentito di ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’episodio. Le telecamere avrebbero immortalato un uomo arrivare sul posto in auto, avvicinarsi a piedi al cumulo di sterpaglie e appiccare il fuoco, per poi allontanarsi. Un gesto che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto provocare conseguenze ben più gravi, considerata la presenza di mezzi parcheggiati nelle vicinanze. L’analisi dei filmati ha permesso ai carabinieri di risalire all’identità del presunto responsabile, un 49enne residente nella zona, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro con l’accusa di incendio doloso.