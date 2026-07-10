Confiscati 10 milioni di beni al braccio destro dei Mancuso: villaggio turistico e navi da crociera

Operazione Costa Pulita

CATANZARO Un villaggio turistico sul litorale vibonese, due compagnie di navigazione e un chiosco-bar di Briatico (Vibo Valentia): sono questi i beni, per un valore complessivo di oltre 10 milioni di euro, la cui confisca è stata resa definitiva dal Tribunale di Catanzaro. Il decreto è stato eseguito dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro. I beni sono riconducibili a una persona di Briatico, ora deceduta, coinvolta nel 2016 nell’operazione “Costa Pulita”. In quel procedimento era emerso il suo ruolo di esponente di spicco della cosca “Accorinti” di Briatico, di cui era co-reggente, oltre che referente per i rapporti con la famiglia “Mancuso”, dalla quale riceveva autorizzazioni e indicazioni sulle azioni delittuose da compiere, in particolare in materia di sostanze stupefacenti, gestendo attraverso prestanome società e beni. Le indagini di polizia giudiziaria, coordinate dalla Procura Distrettuale, avevano permesso di accertare come la cosca, appoggiata dalla potente famiglia “Mancuso” di Limbadi/Nicotera, si fosse inserita, attraverso una delle compagnie di navigazione riconducibili all’uomo, nel business delle mini-crociere alle isole Eolie. Le intercettazioni raccolte durante le indagini avevano permesso di dimostrare che il vero proprietario del noto villaggio turistico di Briatico, insieme ai suoi soci, era proprio l’uomo finito ora al centro del provvedimento di confisca. Per non comparire direttamente nella proprietà e nella gestione della struttura ricettiva, i due si erano infatti serviti di prestanome. Il provvedimento è il risultato di complessi accertamenti economico-patrimoniali condotti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria – G.I.C.O. di Catanzaro, che hanno documentato una significativa sproporzione tra il valore dei beni e i redditi dichiarati dall’interessato.