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La tragedia

Spagna, incendio boschivo in Andalusia: 12 morti

Il rogo è scoppiato vicino ad Almeria

Pubblicato il: 10/07/2026 – 7:44
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Spagna, incendio boschivo in Andalusia: 12 morti
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Almeno 12 persone sono morte in un incendio boschivo a Los Gallardos, nella provincia sud-orientale di Almería, mentre sei sono rimaste ferite. Alcune delle vittime sono state trovate all’interno di veicoli completamente avvolti dalle fiamme. Secondo i testimoni, l’incendio sarebbe stato causato da un cavo elettrico caduto a terra e si sarebbe propagato rapidamente a una vicina area boschiva. Le autorità non hanno ancora confermato la causa dell’incendio. Circa 150 vigili del fuoco, supportati da cinque autopompe, hanno cercato di arginare le fiamme. Durante il rogo sono rimaste ferite almeno sei persone, tra cui una donna che ha riportato ustioni e un’altra persona per intossicazione da fumo, entrambe trasportate in ospedale. Antonio Sanz, responsabile regionale dei servizi di emergenza, ha definito le morti “una tragedia senza precedenti”.

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