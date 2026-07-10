Sanità a Catanzaro, riprende l’attività a pieno regime dell’ambulatorio per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione

la struttura

CATANZARO L’Ambulatorio DNA (Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione), operativo presso il Consultorio Familiare di via Cardinale Sirleto 35 a Catanzaro, riprende a pieno regime l’erogazione delle prestazioni dedicate alla presa in carico dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. Si tratta di un servizio di primo livello, gestito dall’ASP di Catanzaro, che garantisce un supporto multidisciplinare attraverso la presenza coordinata di psicologi, psichiatri e internisti.

40 i pazienti presi in carico

In relazione ad alcune notizie diffuse nei giorni scorsi, si ritiene opportuno precisare – scrive l’Asp – che l’Ambulatorio non ha mai interrotto la propria attività. Nel corso di una fase transitoria si è resa necessaria una rimodulazione temporanea di alcune prestazioni, dovuta a esigenze organizzative e alla gestione delle risorse professionali dedicate. Superata tale fase, il servizio ha ripristinato la piena operatività, confermando l’impegno dell’Azienda nel garantire continuità assistenziale ai pazienti e alle loro famiglie. Attualmente sono 40 i pazienti, con i rispettivi nuclei familiari, presi in carico dall’Ambulatorio DNA di via Cardinale Sirleto. La struttura rappresenta un presidio fondamentale per il territorio, offrendo ascolto, valutazione e presa in carico specialistica multidisciplinare in un ambito particolarmente delicato, nel quale tempestività, continuità e qualità dell’assistenza rivestono un ruolo essenziale. L’Ambulatorio, ormai pienamente strutturato, sarà ulteriormente potenziato grazie alle risorse destinate alla medicina territoriale, con l’obiettivo di ampliare l’offerta dei servizi e rafforzare la rete di supporto ai pazienti con disturbi della nutrizione e dell’alimentazione. L’ASP di Catanzaro esprime il proprio ringraziamento a tutti i professionisti coinvolti per il lavoro svolto e per l’impegno costante profuso a tutela della salute dei pazienti.

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