«Ha vinto il buon senso, larga maggioranza e nessun voto contrario per l’indicazione Pugliese-Ciaccio»

l’intervento

CATANZARO «Ha vinto, come era prevedibile ed auspicabile, il buon senso. La posizione assunta dal Consiglio Comunale è stata netta e non lascia spazio ad interpretazioni. L’indicazione dell’ampia area compresa tra “Pugliese” e “Ciaccio” non solo è stata votata da una robusta maggioranza (17 favorevoli), ma non ha registrato nessun voto contrario. Anche gli astenuti (11) hanno comunque riconosciuto nei loro interventi l’esigenza di non disperdere il patrimonio rappresentato dal “Pugliese-Ciaccio”». Lo afferma Il Comitato “L’ospedale al Pugliese” che in una nota «ringrazia sinceramente tutti i consiglieri che sono intervenuti nella discussione, segnalandone la passione con cui hanno affrontato una tematica sicuramente molto delicata e decisiva per il futuro di Catanzaro. Sono emersi numerosi ed interessanti spunti di riflessione, sia da parte di coloro – in netta maggioranza – che hanno sposato la nostra posizione, sia da parte di coloro che hanno espresso dubbi e visioni diverse. Sicuramente il Consiglio Comunale di Catanzaro ha scritto una pagina di democrazia. Il pronunciamento del Consiglio Comunale, come detto, non lascia dubbi. Il Presidente della Regione Occhiuto e il Commissario per l’edilizia sanitaria Moroni non potranno non tenerne conto, trattandosi della posizione ufficiale del Comune. Una scelta di segno diverso – il trasferimento di tutte le attività ospedaliere a Germaneto – non sarebbe comprensibile e comporterebbe una profonda frattura anche sotto l’aspetto istituzionale. Ora – prosegue la nota – si apre la fase cruciale del confronto con il Commissario Moroni e i tecnici del Politecnico di Milano che vedrà il nostro Comitato parte attiva. Confidiamo che la nostra proposta, perfettamente tradotta dal nostro referente tecnico architetto Cristopher Cavur, venga recepita quale innovativo e strategico modello di rigenerazione urbana. Il Comitato deve purtroppo stigmatizzare un inqualificabile episodio che ha visto un assessore impedire letteralmente al nostro referente tecnico architetto Cavur di svolgere compiutamente il suo intervento in aula per illustrare una proposta che sta incontrando un generale apprezzamento. Ci aspettiamo che il sindaco Fiorita condanni quanto accaduto».

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