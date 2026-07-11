Bonelli: «Per il diritto alla salute dobbiamo chiedere il permesso a Trump?»

L’INTERVENTO

«In Calabria 333 medici cubani stanno garantendo il funzionamento di ospedali e pronto soccorso che, senza di loro, rischierebbero di chiudere. Ora gli Stati Uniti fanno pressione perché vengano rispediti a Cuba. Per garantire il diritto alla salute dei cittadini italiani dobbiamo dunque chiedere il permesso a Donald Trump? Giorgia Meloni chiarisca da che parte sta e difenda la sovranità del nostro Paese. Ai medici cubani, che stanno lavorando in una delle sanità regionali più fragili d’Italia, va il nostro ringraziamento. Le politiche sanitarie italiane si decidono a Roma, non a Washington. L’Italia deve inoltre assumere una posizione chiara contro l’embargo statunitense nei confronti di Cuba, una misura ingiusta che da decenni colpisce e impoverisce un intero popolo». Lo dichiara Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde.