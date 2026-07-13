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La tragedia

India, crolla impianto: morti 9 operai

L’incidente è avvenuto a causa delle piogge torrenziali

Pubblicato il: 13/07/2026 – 8:05
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India, crolla impianto: morti 9 operai
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Nove dipendenti di un impianto di incenerimento rifiuti nella regione di Pune, nell’India occidentale, sono morti nel crollo accidentale di una discarica causato da piogge torrenziali. Lo ha annunciato l’azienda. L’incidente è avvenuto mercoledì scorso, quando un cumulo di rifiuti destinato all’incenerimento per la produzione di energia elettrica è crollato su un edificio, ha spiegato la società Antony Waste Handling Cell. Delle 23 persone sepolte sotto le macerie, nove sono state recuperate senza vita, ha dichiarato l’azienda, con sede a Pimpri Chinchwad. Altre tre persone erano ancora ricoverate in ospedale, secondo il Times of India. “L’incidente è stato causato dalle piogge incessanti, che hanno destabilizzato una discarica contenente migliaia di tonnellate di rifiuti e danneggiato la struttura dell’edificio”, ha aggiunto l’azienda. Le attività dell’impianto sono state sospese fino a nuovo avviso.

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