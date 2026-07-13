Servizio idrico integrato: il Comune di Vibo Valentia recepisce l’aumento delle tariffe

L’avviso

VIBO VALENTIA Il Comune di Vibo Valentia informa la cittadinanza che, con delibera di Giunta n. 215 del 2 luglio 2026, l’amministrazione ha preso atto dell’aggiornamento delle tariffe del servizio idrico per l’anno 2026, così come definito dagli enti sovraordinati che gestiscono il sistema idrico regionale. Sorical, gestore delle risorse idriche calabresi, ha comunicato ai Comuni l’incremento dei costi di fornitura dovuto al generalizzato aumento del costo dell’energia. Per Vibo Valentia, il costo previsto per il 2026 è pari a € 2.778.000. A sua volta, Arrical ha predisposto il Piano Economico Finanziario (PEF) per il Comune. Il PEF, redatto sulla base dei parametri tecnici e dei volumi di consumo rilevati dagli enti competenti, è stato quindi assunto dal Comune. Si precisa che l’aggiornamento tariffario non ha alcuna relazione con il Patto per la Città sottoscritto con il Governo. Il Comune di Vibo Valentia continuerà a monitorare con attenzione l’andamento del servizio e a collaborare con gli enti competenti affinché la gestione idrica sia sempre più efficiente e sostenibile.