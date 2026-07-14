«Esistiamo così come siamo»: Catanzaro si prepara al primo Pride della sua storia

l’evento

CATANZARO Talk, aperitivi culturali, musica, e momenti di confronto accompagneranno il percorso verso il primo “Catanzaro Pride”, in programma l’8 agosto. Il calendario “Road to Catanzaro Pride”, presentato oggi, prevede appuntamenti – tra cui anche gli “Aperipride” – fino alla manifestazione finale, che prenderà il via da piazza Garibaldi, nel quartiere Lido, per poi sfilare fino all’Area Teti sul lungomare, dove si terranno gli interventi politici e, a seguire, la festa con gli ospiti Antheal, BigMama, Gioman & Killacat, il dj set finale e la partecipazione degli attori Francesco Colella e Vera Dragone, che sostengono il Pride. In ogni Aperipride è prevista l’esibizione di un artista locale. Durante la manifestazione sarà istituito il Premio Antonio Affidato, dedicato a Mirko Moriconi e Katy Andreoni, uccisi il 24 giugno scorso a Pieve di Camaiore, destinato a una persona distintasi per il proprio impegno a favore della comunità Lgbtqia+. Il claim scelto per questa prima edizione è “Esistiamo così come siamo”. «Il Pride a Catanzaro non c’è mai stato e quindi era importante che ci fosse. Siamo molto contenti e orgogliosi di essere parte attiva di questo primo Pride, nato per contrastare ogni forma di discriminazione e diseguaglianza», ha detto il sindaco di Catanzaro Nicola Fiorita. Il presidente di ArciEqua e portavoce del Catanzaro Pride, Giovanni Carpanzano, ha ricordato che quello di Catanzaro sarà l’unico Pride ufficiale della Calabria inserito nel circuito Onda Pride, sottolineando che «chiunque si può sentire orgoglioso e manifestare per questo orgoglio. Ci aspettiamo una risposta massiccia, ma quello che conta davvero è alzarsi con orgoglio, indipendentemente dal numero dei partecipanti».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato