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Il governo proroga il commissariamento del Comune di San Luca

Via libera del Cdm a sei mesi in più di scioglimento per infiltrazioni mafiose

Pubblicato il: 14/07/2026 – 21:22
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Il governo proroga il commissariamento del Comune di San Luca
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ROMA – Il Consiglio dei ministri ha disposto una proroga di sei mesi dello scioglimento del Comune di San Luca, nel Reggino, per consentire il completamento dell’azione di risanamento dai condizionamenti della criminalità organizzata.
La decisione è stata assunta dal Cdm su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. La proroga riguarda anche i Comuni di Poggiomarino (Napoli) e Tremestieri Etneo (Catania).
Nella stessa riunione, il Governo ha inoltre deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Castellammare di Stabia (Napoli), dopo aver accertato condizionamenti della criminalità organizzata tali da compromettere il buon andamento dell’azione amministrativa. La gestione dell’ente sarà affidata a una Commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi.

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